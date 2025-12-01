Рейтинг@Mail.ru
Миронов прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 01.12.2025
Миронов прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии на Украине
2025-12-01T14:21:00+03:00
2025-12-01T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
россия
валерий залужный
сергей миронов
владимир зеленский
украина
великобритания
россия
в мире, украина, великобритания, россия, валерий залужный, сергей миронов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, справедливая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Валерий Залужный, Сергей Миронов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Справедливая Россия, Госдума РФ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Слова экс-глава генштаба ВСУ и действующего посла Украины в Британии Валерия Залужного о ядерном оружии доказывают необходимость ликвидации всего киевского режима, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для The Telegraph потребовал разместить на Украине ядерное оружие.
"Фактически Залужный подтверждает то, что хорошо известно подавляющему большинству граждан России: прочный мир возможен только при условии полной ликвидации неонацистского режима на Украине", - сказал Миронов.
По его словам, бывший главком ВСУ, которого на Западе хотят привести на смену Зеленскому, - это "плоть от плоти" бандеровец и русофоб. Такие, как он, по мнению депутата Госдумы, готовы и будут воевать до последнего украинца.
"Избавить братскую страну от них - в этом один из главных смыслов СВО", - добавил Миронов.
Политик отметил, что, пока вокруг Владимира Зеленского "полыхает" коррупционный скандал, Залужный "отсиживается за морем", но со счетов себя не списывает, рассказывая о том, каким должно быть будущее Украины.
"Делает это довольно прямолинейно и нагло - по-бандеровски. Мол, давайте нам ядерное оружие и принимайте в НАТО. А разве он не знает, что именно это стало одной из главных причин СВО? Знает, подлец, конечно. Но с подачи своих британских кураторов специально провоцирует как раз во время переговоров, чтобы сорвать их", - сказал Миронов.
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
Вчера, 08:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРоссияВалерий ЗалужныйСергей МироновВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСправедливая РоссияГосдума РФ
 
 
