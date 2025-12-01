https://ria.ru/20251201/ukraina-2058931837.html
Миронов прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии на Украине
Миронов прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии на Украине - РИА Новости, 01.12.2025
Миронов прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии на Украине
Слова экс-глава генштаба ВСУ и действующего посла Украины в Британии Валерия Залужного о ядерном оружии доказывают необходимость ликвидации всего киевского...
Миронов прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии на Украине
Миронов: слова Залужного доказывают необходимость ликвидации киевского режима
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Слова экс-глава генштаба ВСУ и действующего посла Украины в Британии Валерия Залужного о ядерном оружии доказывают необходимость ликвидации всего киевского режима, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Посол в Великобритании
и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
в статье для The Telegraph
потребовал разместить на Украине
ядерное оружие.
"Фактически Залужный подтверждает то, что хорошо известно подавляющему большинству граждан России
: прочный мир возможен только при условии полной ликвидации неонацистского режима на Украине", - сказал Миронов
.
По его словам, бывший главком ВСУ, которого на Западе хотят привести на смену Зеленскому
, - это "плоть от плоти" бандеровец и русофоб. Такие, как он, по мнению депутата Госдумы
, готовы и будут воевать до последнего украинца.
"Избавить братскую страну от них - в этом один из главных смыслов СВО", - добавил Миронов.
Политик отметил, что, пока вокруг Владимира Зеленского "полыхает" коррупционный скандал, Залужный "отсиживается за морем", но со счетов себя не списывает, рассказывая о том, каким должно быть будущее Украины.
"Делает это довольно прямолинейно и нагло - по-бандеровски. Мол, давайте нам ядерное оружие и принимайте в НАТО
. А разве он не знает, что именно это стало одной из главных причин СВО? Знает, подлец, конечно. Но с подачи своих британских кураторов специально провоцирует как раз во время переговоров, чтобы сорвать их", - сказал Миронов.