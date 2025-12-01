Миронов прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии на Украине

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Слова экс-глава генштаба ВСУ и действующего посла Украины в Британии Валерия Залужного о ядерном оружии доказывают необходимость ликвидации всего киевского режима, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

"Избавить братскую страну от них - в этом один из главных смыслов СВО", - добавил Миронов.

Политик отметил, что, пока вокруг Владимира Зеленского "полыхает" коррупционный скандал, Залужный "отсиживается за морем", но со счетов себя не списывает, рассказывая о том, каким должно быть будущее Украины.