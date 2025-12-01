Рейтинг@Mail.ru
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 01.12.2025 (обновлено: 23:53 01.12.2025)
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине - РИА Новости, 01.12.2025
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прогрессе европейских лидеров в урегулировании ситуации на Украине после визита Владимира Зеленского в... РИА Новости, 01.12.2025
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

Фон дер Ляйен заявила о прогрессе лидеров ЕС в переговорах по Украине

© Getty Images / Thierry MonasseПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прогрессе европейских лидеров в урегулировании ситуации на Украине после визита Владимира Зеленского в Париж.
"Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с Макроном и другими европейскими лидерами. <…> Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе", — написала она в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"В ужасе": на Западе забили тревогу после признания Трампа об Украине
Вчера, 14:59
Ранее агентство AFP со ссылкой на сообщение Елисейского дворца сообщило, что Эммануэль Макрон и приехавший в Париж Владимир Зеленский провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
В частности, Макрон и Зеленский провели переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Антониу Коштой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Помимо этого, они провели переговоры с представителями Германии, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании и Нидерландов, пишет AFP. Иных подробностей переговоров ни с Уиткоффом, ни с европейскими лидерами в тексте не приводится.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского
Вчера, 17:14
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Москва сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза, заявил, что план Соединенных Штатов может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с российской стороной этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на фронте. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ заговорили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому
Вчера, 17:02
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
