"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прогрессе европейских лидеров в урегулировании ситуации на Украине после визита Владимира Зеленского в Париж.
"Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с Макроном и другими европейскими лидерами. <…> Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе", — написала она в соцсети X.
Ранее агентство AFP со ссылкой на сообщение Елисейского дворца сообщило, что Эммануэль Макрон и приехавший в Париж Владимир Зеленский провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
В частности, Макрон и Зеленский провели переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Антониу Коштой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Помимо этого, они провели переговоры с представителями Германии, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании и Нидерландов, пишет AFP. Иных подробностей переговоров ни с Уиткоффом, ни с европейскими лидерами в тексте не приводится.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза, заявил, что план Соединенных Штатов может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с российской стороной этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на фронте. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.