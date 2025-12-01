Рейтинг@Mail.ru
09:06 01.12.2025
Эксперт объяснил, зачем США давят на Турцию по закупкам российского газа
Эксперт объяснил, зачем США давят на Турцию по закупкам российского газа
в мире, анкара (провинция), сша, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, газпром, евросоюз, botas, голубой поток, турецкий поток, санкции в отношении россии
Эксперт объяснил, зачем США давят на Турцию по закупкам российского газа

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. США, усиливая давление на Турцию в вопросе закупок российского газа, добиваются ослабления позиций Москвы на её энергорынке, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара якобы намерена прекратить закупки российской нефти. Его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что Россия уважает позицию Турции и уверена, что Анкара будет действовать исходя из национальных интересов.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Аналитик предупредил о последствиях отказа Турции от российского газа
21 ноября, 05:52
По словам Топкурулу, Вашингтон добивается того, чтобы Анкара начала приобретать американский сланцевый газ и таким образом сократила импорт топлива из России.
"Цель США - не только уменьшить объём российского газа на турецком рынке, но и расширить сбыт собственной продукции", - сказал политик.
Он также подчеркнул, что американские предложения вписываются в более широкий стратегический расчёт. Политик напомнил, что Европа намерена прекратить закупки российского газа в 2026–2028 годах, а в восточной части Средиземного моря США, Греция, Израиль и европейские структуры ведут совместную разведку месторождений с последующим проектом доставки топлива в ЕС.
"Подобная активность делает регион "голубой родины" объектом растущей конкуренции. Столкновение интересов атлантического блока и Анкары в ближайшие годы станет неизбежным. В этих условиях Турции потребуется внешняя поддержка - прежде всего со стороны России и Китая", - подчеркнул собеседник агентства.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Аналитик оценил возможность сокращения закупок российской нефти Турцией
30 сентября, 07:12
По данным агентства Блумберг, Анкара и Москва ведут переговоры о продлении двух крупных контрактов на поставку трубопроводного газа с сохранением годового объема около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней структурой "Газпрома" - компанией "Газпром экспорт" - и турецкой государственной компанией Botas истекает в 2025 году. Речь идет о 16 миллиардах кубометров по "Голубому потоку" и 5,75 миллиарда - по "Турецкому потоку".
По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа - 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок".
Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Турецкие СМИ назвали отказ от российских энергоресурсов невозможным
6 октября, 08:46
 
В миреАнкара (провинция)СШАТурцияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровГазпромЕвросоюзBOTASГолубой потокТурецкий потокСанкции в отношении России
 
 
