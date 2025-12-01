Эксперт объяснил, зачем США давят на Турцию по закупкам российского газа

АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. США, усиливая давление на Турцию в вопросе закупок российского газа, добиваются ослабления позиций Москвы на её энергорынке, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.

По словам Топкурулу, Вашингтон добивается того, чтобы Анкара начала приобретать американский сланцевый газ и таким образом сократила импорт топлива из России.

"Цель США - не только уменьшить объём российского газа на турецком рынке, но и расширить сбыт собственной продукции", - сказал политик.

Он также подчеркнул, что американские предложения вписываются в более широкий стратегический расчёт. Политик напомнил, что Европа намерена прекратить закупки российского газа в 2026–2028 годах, а в восточной части Средиземного моря США, Греция Израиль и европейские структуры ведут совместную разведку месторождений с последующим проектом доставки топлива в ЕС

"Подобная активность делает регион "голубой родины" объектом растущей конкуренции. Столкновение интересов атлантического блока и Анкары в ближайшие годы станет неизбежным. В этих условиях Турции потребуется внешняя поддержка - прежде всего со стороны России и Китая", - подчеркнул собеседник агентства.

По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа - 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок".

Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков.