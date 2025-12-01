https://ria.ru/20251201/trevoga-2058819906.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в этих регионах была объявлена в период с 2.18 по 2.21 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.