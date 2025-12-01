Рейтинг@Mail.ru
Российские войска форсировали реку Бахмутка под Северском, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/svo-2059060098.html
Российские войска форсировали реку Бахмутка под Северском, сообщил Марочко
Российские войска форсировали реку Бахмутка под Северском, сообщил Марочко - РИА Новости, 01.12.2025
Российские войска форсировали реку Бахмутка под Северском, сообщил Марочко
Российские войска форсировали реку Бахмутка под Северском, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:30:00+03:00
2025-12-01T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773636_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52f61a844d1fba72cc38a9b60c9692c5.jpg
https://ria.ru/20251201/svo-2059059863.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773636_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce6f6588690c4082199fbc320fdc7672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко
Российские войска форсировали реку Бахмутка под Северском, сообщил Марочко

ВС РФ форсировали реку Бахмутка и закрепились в лесополосе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 1 дек РИА Новости. Российские войска форсировали реку Бахмутка под Северском, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Юго-западнее Звановки (ДНР) наши военнослужащие уничтожили украинские фортификации и переправились на противоположный берег реки Бахмутка. Сейчас идет закрепление на новых позициях в лесополосе с одновременным продвижением и расширением зоны контроля вдоль берега", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко сообщил, что украинские войска пытаются оказывать сопротивление, поскольку продвижение российских войск на данном участке создает серьезную угрозу флангу украинской группировки в районе населенного пункта Свято-Покровское.
Минобороны показало, как военные развернули флаг России в освобожденном Красноармейске - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Минобороны показало кадры с российским флагом в Красноармейске
Вчера, 23:27
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала