Минобороны призвало пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Нужно пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью трудиться на промышленных предприятиях, заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
По ее словам, пока современные законодательные акты ограничивают возможности людей с инвалидностью работать на определенных предприятиях. Хотя последние открыты к тому, чтобы устраивать ветеранов СВО с инвалидностью на высокооплачиваемую работу. Поэтому, как отметила Цивилева, потребуется помощь председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко в решении данной проблемы.
"Поскольку мы говорим, что сама по себе протезная сфера очень изменилась, нужно пересмотреть в том числе и возможности человека с инвалидностью трудиться (на предприятиях - ред.)", - сказала Цивилева на церемонии подписания трехсторонних соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Государственной корпорацией "Ростех", Государственным Фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и субъектами Российской Федерации.
Она отметила, что на чемпионате "Абилимпикс" в Казани ветераны СВО на протезах управляли общественным транспортом.
"Наш автопром... переоборудует сейчас автомобили свои под ручное управление, давая возможность как раз человеку с инвалидностью спокойно им (транспортом - ред.) управлять", - подчеркнула Цивилева.