Минобороны призвало пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Нужно пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью трудиться на промышленных предприятиях, заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

"Наш автопром... переоборудует сейчас автомобили свои под ручное управление, давая возможность как раз человеку с инвалидностью спокойно им (транспортом - ред.) управлять", - подчеркнула Цивилева.