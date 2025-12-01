Рейтинг@Mail.ru
Минобороны призвало пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью - РИА Новости, 01.12.2025
18:32 01.12.2025
Минобороны призвало пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью
Минобороны призвало пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью - РИА Новости, 01.12.2025
Минобороны призвало пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью
Нужно пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью трудиться на промышленных предприятиях, заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 01.12.2025
россия
казань
общество, россия, казань, анна цивилева, валентина матвиенко, совет федерации рф, ростех
Общество, Россия, Казань, Анна Цивилева, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Ростех
Минобороны призвало пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью

Цивилева: современные протезы позволяют людям с инвалидностью трудиться

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Нужно пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью трудиться на промышленных предприятиях, заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
По ее словам, пока современные законодательные акты ограничивают возможности людей с инвалидностью работать на определенных предприятиях. Хотя последние открыты к тому, чтобы устраивать ветеранов СВО с инвалидностью на высокооплачиваемую работу. Поэтому, как отметила Цивилева, потребуется помощь председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко в решении данной проблемы.
"Поскольку мы говорим, что сама по себе протезная сфера очень изменилась, нужно пересмотреть в том числе и возможности человека с инвалидностью трудиться (на предприятиях - ред.)", - сказала Цивилева на церемонии подписания трехсторонних соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Государственной корпорацией "Ростех", Государственным Фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и субъектами Российской Федерации.
Она отметила, что на чемпионате "Абилимпикс" в Казани ветераны СВО на протезах управляли общественным транспортом.
"Наш автопром... переоборудует сейчас автомобили свои под ручное управление, давая возможность как раз человеку с инвалидностью спокойно им (транспортом - ред.) управлять", - подчеркнула Цивилева.
Евгений Иванов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Ветеран СВО без ног установил рекорд, отбуксировав яхту весом 50 тонн
7 ноября, 15:25
 
ОбществоРоссияКазаньАнна ЦивилеваВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРостех
 
 
