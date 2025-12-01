Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко рассказала о создании реабилитационных центров для участников СВО - РИА Новости, 01.12.2025
16:55 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/svo-2058981732.html
Матвиенко рассказала о создании реабилитационных центров для участников СВО
Матвиенко рассказала о создании реабилитационных центров для участников СВО - РИА Новости, 01.12.2025
Матвиенко рассказала о создании реабилитационных центров для участников СВО
Законом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы на создание протезно-ортопедических центров для участников СВО три года будет выделяться по одному миллиарду... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:55:00+03:00
2025-12-01T16:55:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
сергей чемезов
анна цивилева
совет федерации рф
ростех
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002018448_0:4:800:454_1920x0_80_0_0_898a7b0c6698a284a3872cf27f1fa3da.jpg
https://ria.ru/20250627/gosduma-2025704532.html
россия
общество, россия, валентина матвиенко, сергей чемезов, анна цивилева, совет федерации рф, ростех, госдума рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Сергей Чемезов, Анна Цивилева, Совет Федерации РФ, Ростех, Госдума РФ
Матвиенко рассказала о создании реабилитационных центров для участников СВО

Матвиенко: на ортопедические центры для участников СВО выделят миллиарды рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Законом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы на создание протезно-ортопедических центров для участников СВО три года будет выделяться по одному миллиарду рублей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"По поручению президента РФ продолжается создание сети протезно-ортопедические реабилитационных организаций в субъектах Российской Федерации. Всего в ближайшие годы планируется открыть 25 таких центров. Важно, что предусмотрено финансирование в недавно принятом федеральном бюджете на открытие таких центров в субъектах Федерации. Сенаторы, депутаты Госдумы внесли такую поправку и на три года выделены средства - ежегодно по миллиарду рублей", - сказала спикер СФ на церемонии подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Государственной корпорацией "Ростех", Государственным Фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и субъектами Российской Федерации.
По ее словам, если будет дополнительная потребность, естественно, и правительство откликнется, и сенаторы будут держать эту тему на контроле.
"Важно, что возможности передовых технологий протезирования становятся доступны не только в больших городах, но и во всех частях России", - отметила сенатор.
В ходе мероприятия Матвиенко вместе с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым и замминистра обороны Анной Цивилевой осмотрела выставку передовых разработок в области протезирования. Парламентарий отметила, что выставка проходит в преддверии Международного дня инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря.
"Эта дата напоминает нам, что всем людям, вне зависимости от особенностей их здоровья, должна быть обеспечена достойная жизнь и равные возможности. Развитие высокотехнологичного протезирования имеет особое значение для возвращения к полноценной жизни наших героев, участников специальной военной операции, которые получили ранения при выполнении воинского долга", - сказала политик.
По ее словам, современные решения позволяют защитникам Отечества вновь обрести свободу движения, выбрать новую профессию, плодотворно трудиться, воспитывать детей, даже заниматься спортом. "Это люди, которые, несмотря на тяжёлые испытания, сохранили силу духа, стержень", - сказала Матвиенко, обращаясь к участникам спецоперации, которые также присутствовали на мероприятии. Многие и них были на протезах.
После подписания соглашений спикер Совфеда тепло пообщалась с военнослужащими.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО
27 июня, 06:24
 
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСергей ЧемезовАнна ЦивилеваСовет Федерации РФРостехГосдума РФ
 
 
