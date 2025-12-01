Рейтинг@Mail.ru
В Сочи изучат ходатайство продюсера "Ласкового мая" о пересмотре дела - РИА Новости, 01.12.2025
20:41 01.12.2025
В Сочи изучат ходатайство продюсера "Ласкового мая" о пересмотре дела
В Сочи изучат ходатайство продюсера "Ласкового мая" о пересмотре дела - РИА Новости, 01.12.2025
В Сочи изучат ходатайство продюсера "Ласкового мая" о пересмотре дела
Хостинский районный суд Сочи в четверг рассмотрит ходатайство продюсера "Ласкового мая" Алексея Разина о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав РИА Новости, 01.12.2025
сочи, оренбург, андрей разин, юрий шатунов, сергей кузнецов (архитектор), ласковый май
Сочи, Оренбург, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Сергей Кузнецов (архитектор), Ласковый май
В Сочи изучат ходатайство продюсера "Ласкового мая" о пересмотре дела

Суд Сочи изучит ходатайство продюсера "Ласкового мая" Разина о пересмотре дела

СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи в четверг рассмотрит ходатайство продюсера "Ласкового мая" Алексея Разина о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, Разин подал ходатайство через представителя до того момента, как его объявили в розыск, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Это ходатайство Разин подал через своего представителя... о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Делал он это еще до момента, как его в розыск объявили, находясь в Турции", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы.
Экс-владелец бренда "Ласковый май" подал иск к создателям "Слова пацана"
17 ноября, 11:35
Экс-владелец бренда "Ласковый май" подал иск к создателям "Слова пацана"
17 ноября, 11:35
Ранее Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина на решение признать права на песни группы за наследниками певца Юрия Шатунова, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее Хостинский суд Сочи по иску детей Шатунова признал за ними права на 23 песни "Ласкового мая", в том числе "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер".
Разин заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката, которая представляет семью Шатунова, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.
Композитор Сергей Кузнецов скончался 7 ноября 2022 года в возрасте 58 лет в Оренбурге. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys.
Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
У продюсера "Ласкового мая" Разина нашлись миллионные долги
26 ноября, 01:18
 
СочиОренбургАндрей РазинЮрий ШатуновСергей Кузнецов (архитектор)Ласковый май
 
 
