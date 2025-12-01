Суд рассмотрит дело Чекалиных о выводе денег в ОАЭ

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в понедельник проведет заседание по существу по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России на счета компании в ОАЭ, сообщили РИА Новости в суде.

В распоряжении РИА Новости имеется официальная справка от Центробанка, который в своем ответе на вопросы следователя ответил, что российским законам не противоречат случаи, когда заграничные компании нерезиденты РФ могут получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации.