Суд рассмотрит дело Чекалиных о выводе денег в ОАЭ

08:42 01.12.2025
Гагаринский суд Москвы в понедельник проведет заседание по существу по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России... РИА Новости, 01.12.2025
россия, москва, оаэ, артем чекалин, валерия (алла перфилова), московский городской суд, происшествия
Россия, Москва, ОАЭ, Артем Чекалин, Валерия (Алла Перфилова), Московский городской суд, Происшествия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в понедельник проведет заседание по существу по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России на счета компании в ОАЭ, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 1 декабря в 15.00.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ, предоставив кредитной организации подложные документы.
В прошлый понедельник состоялось предварительное судебное заседание.
Защита настаивала на возврате уголовного дела в прокуратуру из-за нарушения территориальной подследственности, поскольку расследование проводил следственный отдел ГУМВД по ТиНАО, к району которого "не относится вменяемое, распространяются на место совершения инкриминируемого деяния, а сами фигуранты никогда не проживали в ТиНАО, и жителей этого района среди свидетелей меньше 1%". Однако суд отказался вернуть дело прокурору.
Кроме того, Чекалиным продлили домашний арест до 10 мая, защита уже подала жалобы, Мосгорсуд рассмотрит их 18 декабря.
В распоряжении РИА Новости имеется официальная справка от Центробанка, который в своем ответе на вопросы следователя ответил, что российским законам не противоречат случаи, когда заграничные компании нерезиденты РФ могут получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации.
Что касается третьего фигуранта Романа Вишняка, его дело выделено в отдельное производство поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Гагаринский суд Москвы проведет процесс в особом порядке, то есть без исследования доказательств, дата рассмотрения пока не назначена.
