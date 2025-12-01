Путину доложили о ходе ликвидации окруженных войск ВСУ под Красноармейском

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе красноармейско-димитровской агломерации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук доложил президенту о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе красноармейско-димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения и полного перехода под контроль ВС РФ.
В свою очередь командующий войсками группировки "Восток" Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск.
"Также Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области. подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения этой армии ведут уличные бои в северо-восточной части города", - сказал Песков.
"Верховный главнокомандующий поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
