Путину доложили о ходе ликвидации окруженных войск ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 01.12.2025 (обновлено: 22:58 01.12.2025)
Путину доложили о ходе ликвидации окруженных войск ВСУ под Красноармейском
Путину доложили о ходе ликвидации окруженных войск ВСУ под Красноармейском

Песков: Путину доложили о ходе ликвидации группировки ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе красноармейско-димитровской агломерации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук доложил президенту о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе красноармейско-димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения и полного перехода под контроль ВС РФ.
Освобождение зданий в Димитрове - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Путину доложили о взятии части Димитрова и обстановке в Красноармейске
Вчера, 22:25
В свою очередь командующий войсками группировки "Восток" Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск.
"Также Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области. подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения этой армии ведут уличные бои в северо-восточной части города", - сказал Песков.
"Верховный главнокомандующий поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Путину доложили о начале освобождения Гуляйполя
Вчера, 22:24
 
