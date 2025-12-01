https://ria.ru/20251201/sovbez-2059016469.html
Шойгу и Ван И обсудят вопросы международной безопасности
Шойгу и Ван И обсудят вопросы международной безопасности
Шойгу и Ван И обсудят вопросы международной безопасности
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И в ходе российско-китайских консультаций по стратегической безопасности во вторник в Москве обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности и ситуацию в АТР, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами", - говорится в сообщении.