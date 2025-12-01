Шойгу и Ван И обсудят вопросы международной безопасности

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И в ходе российско-китайских консультаций по стратегической безопасности во вторник в Москве обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности и ситуацию в АТР, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.