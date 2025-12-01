Рейтинг@Mail.ru
Шойгу и Ван И обсудят вопросы международной безопасности - РИА Новости, 01.12.2025
18:41 01.12.2025
Шойгу и Ван И обсудят вопросы международной безопасности
Шойгу и Ван И обсудят вопросы международной безопасности
в мире
россия
китай
москва
сергей шойгу
ван и (политик)
россия
китай
москва
в мире, россия, китай, москва, сергей шойгу, ван и (политик)
В мире, Россия, Китай, Москва, Сергей Шойгу, Ван И (политик)
Шойгу и Ван И обсудят вопросы международной безопасности

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкСергей Шойгу и Ван И
© РИА Новости / Анна Раткогло
Сергей Шойгу и Ван И . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И в ходе российско-китайских консультаций по стратегической безопасности во вторник в Москве обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности и ситуацию в АТР, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Безвиз для граждан Китая вступит в силу в ближайшее время, заявил Путин
18 ноября, 16:38
 
В миреРоссияКитайМоскваСергей ШойгуВан И (политик)
 
 
