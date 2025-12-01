Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла вспышка высшего балла - РИА Новости, 01.12.2025
09:20 01.12.2025 (обновлено: 10:08 01.12.2025)
На Солнце произошла вспышка высшего балла
На Солнце произошла вспышка высшего балла
На Солнце во второй раз за две недели зарегистрировали вспышку высшего балла Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 01.12.2025
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
На Солнце произошла вспышка высшего балла

На Солнце впервые за две недели произошла вспышка высшего балла

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка X1.9 на Солнце. 1 декабря 2025 года
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка X1.9 на Солнце. 1 декабря 2025 года
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На Солнце во второй раз за две недели зарегистрировали вспышку высшего балла Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"На Солнце возобновились вспышки высшего уровня X. Сегодня рано утром, в 5:49 по московскому времени, на северо-восточном крае Солнца после перерыва в две недели (с 14 ноября) зарегистрировано новое событие балла X1.9", — говорится в Telegram-канале организации.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Ученые называют ситуацию на звезде "полным безумием": взрыв снова произвела область № 4274, которая "в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние два месяца".
Солнце - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Пугающий шаг": ученые захотели потушить Солнце
23 ноября, 02:11
В октябре отсюда происходили выбросы плазмы, задевшие среди прочего комету 3I/ATLAS. А в первой половине ноября эта область произвела сразу пять вспышек уровня X, две из которых (11 ноября и 14 ноября) оказались крупнейшими в этом году. Затем из-за вращения Солнца активный центр ушел на обратную сторону.
"И вот сегодня, после того как активная область прошла по обратной стороне и снова вернулась в поле зрения Земли уже на левом краю, здесь в первый же день происходит новый взрыв уровня X", — отметили астрономы.

По их словам, там в полной мере сохранились "совершенно необъяснимые, бездонные запасы энергии". Пока что выбросы не задевают Землю, в зону воздействия на нашу планету активный центр выйдет к 4 ноября.
Кроме того, в южном полушарии Солнца есть еще одна область — № 4294, которая может стать самой крупной в этом году. Если взрывы начнутся еще и в ней, то, как полагают в лаборатории, начинающийся декабрь может войти в историю солнечной физики.
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
30 ноября, 12:25
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
30 ноября, 12:25
 
