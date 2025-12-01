Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане возбудили дело после нападения на полицейских
12:20 01.12.2025 (обновлено: 12:23 01.12.2025)
В Дагестане возбудили дело после нападения на полицейских
происшествия
россия
дербентский район
республика дагестан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
дербентский район
республика дагестан
происшествия, россия, дербентский район, республика дагестан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Дербентский район, Республика Дагестан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
© Кадр видео очевидцаАвтомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе
© Кадр видео очевидца
Автомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей возбуждено после нападения на полицейских на КПП в дагестанском посёлке Джемикент в воскресенье, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В воскресенье, как сообщала пресс-служба МВД региона, около 21.00 мск неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе. Сотрудники применили огнестрельное оружие, злоумышленник получил смертельные ранения, среди сотрудников никто не пострадал.
"Следственными органами СК России по республике Дагестан в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается в релизе, по предварительным данным, 30 ноября фигурант, находясь на контрольно-пропускном пункте в посёлке Джемикент, вооружившись ножом, напал на двух полицейских. Сотрудники правоохранительного органа вынуждены были открыть огонь, нападавший был ликвидирован.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела.
ПроисшествияРоссияДербентский районРеспублика ДагестанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
