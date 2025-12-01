В "Гранд Сервис Экспресс" оценили ситуацию с задержками поездов в Крым

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пассажиры поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью РФ относятся с пониманием к задержкам в пути, связанным с внешними факторами, серьезных проблем в этой связи нет, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.

Оператор в последние годы часто сталкивается с задержками своих составов в пути и изменением графика их движения, связанными с внешними факторами.

"Как ни странно, в 2025 году нет такой негативной динамики по задержке поездов, как годом ранее. Мы воспринимаем это как данность, и мы научились с этим работать… У нас не было ни одного срыва оборотов поездов. Главное, люди с пониманием к этому относятся. Мы не можем сказать, что есть какой-то негатив именно по этой причине", - рассказал глава компании.

По его словам, перевозчик обеспечивает питанием пассажиров задержанных поездов в соответствии с действующими регламентами, в том числе размещает пункты временного питания. В отдельных случаях компания даже привлекала автобусы для перевозки людей до конечного пункта, однако в текущем году таких происшествий не было.

"Все задачи решаются. Плюс инфраструктура РЖД и КЖД (Крымская железная дорога – ред.) с вызовами справляется, и даже при длительной задержке на мосту или других участках поездам, как правило, в течение даже своего маршрута, удается сократить отставание", - поясняет Ганов.

Он также добавил, что в компании не отмечают отказов пассажиров от перевозки по каким-то направлениям в этой связи.