https://ria.ru/20251201/sapsan-2059061740.html
К остановившемуся под Петербургом "Сапсану" направили резервный поезд
К остановившемуся под Петербургом "Сапсану" направили резервный поезд - РИА Новости, 01.12.2025
К остановившемуся под Петербургом "Сапсану" направили резервный поезд
Резервный поезд направлен к пассажирам остановившегося под Петербургом "Сапсана" для продолжения поездки в Москву, сообщает пресс-служба Северо-Западной... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:38:00+03:00
2025-12-01T23:38:00+03:00
2025-12-01T23:38:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
москва
тосно
северо-западная транспортная прокуратура
октябрьская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156248/90/1562489018_0:210:3035:1917_1920x0_80_0_0_208ac0fe6052f5b9ce59e347dc578081.jpg
https://ria.ru/20250706/sapsan-2027484662.html
санкт-петербург
москва
тосно
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156248/90/1562489018_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_f1d746ec18f2f8b10e46f06014f272a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, москва, тосно, северо-западная транспортная прокуратура, октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Тосно, Северо-Западная транспортная прокуратура, Октябрьская железная дорога
К остановившемуся под Петербургом "Сапсану" направили резервный поезд
Резервный поезд направили к пассажирам остановившегося под Петербургом «Сапсана»