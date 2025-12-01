Рейтинг@Mail.ru
01.12.2025
К остановившемуся под Петербургом "Сапсану" направили резервный поезд
23:38 01.12.2025
К остановившемуся под Петербургом "Сапсану" направили резервный поезд
К остановившемуся под Петербургом "Сапсану" направили резервный поезд
происшествия, санкт-петербург, москва, тосно, северо-западная транспортная прокуратура, октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Тосно, Северо-Западная транспортная прокуратура, Октябрьская железная дорога
Машинист в кабине поезда "Сапсан"
© РИА Новости / Илья Питалев
Машинист в кабине поезда "Сапсан" . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Резервный поезд направлен к пассажирам остановившегося под Петербургом "Сапсана" для продолжения поездки в Москву, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, в 21.18 по технической причине на перегоне Тосно - Ушаки остановился поезд №785. Для продолжения поездки направлен резервный поезд", - сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.
Добавляется, что ведомство организовало проверку по факту остановки поезда Санкт-Петербург - Москва.
"Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров", - отмечается в сообщении.
Ранее Октябрьская железная дорога сообщила, что поезд "Сапсан" сообщением Петербург - Москва с 21.18 мск задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно - Ушаки.
Число вагонов в "Сапсанах" увеличили из-за роста пассажиропотока
6 июля, 14:14
Число вагонов в "Сапсанах" увеличили из-за роста пассажиропотока
Происшествия Санкт-Петербург Москва Тосно Северо-Западная транспортная прокуратура Октябрьская железная дорога
 
 
