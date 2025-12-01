https://ria.ru/20251201/sapsan-2059054581.html
В ОЖД назвали причину опоздания "Сапсана" из Петербурга в Москву
В ОЖД назвали причину опоздания "Сапсана" из Петербурга в Москву
Сапсан", направлявшийся из Петербурга в Москву, задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно - Ушаки, сообщает Октябрьская железная дорога. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-01T23:00:00+03:00
2025-12-01T23:00:00+03:00
2025-12-02T00:55:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
тосно
москва
октябрьская железная дорога
сапсан
санкт-петербург
тосно
москва
В ОЖД назвали причину опоздания "Сапсана" из Петербурга в Москву
ОЖД: "Сапсан" из Петербурга в Москву задерживается по техническим причинам