В ОЖД назвали причину опоздания "Сапсана" из Петербурга в Москву
23:00 01.12.2025 (обновлено: 00:55 02.12.2025)
В ОЖД назвали причину опоздания "Сапсана" из Петербурга в Москву
Сапсан", направлявшийся из Петербурга в Москву, задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно - Ушаки, сообщает Октябрьская железная дорога. РИА Новости, 02.12.2025
происшествия, санкт-петербург, тосно, москва, октябрьская железная дорога, сапсан
Происшествия, Санкт-Петербург, Тосно, Москва, Октябрьская железная дорога, Сапсан
В ОЖД назвали причину опоздания "Сапсана" из Петербурга в Москву

ОЖД: "Сапсан" из Петербурга в Москву задерживается по техническим причинам

© РИА Новости / Руслан Кривобок"Сапсан"
Сапсан - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
"Сапсан". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Поезд "Сапсан", направлявшийся из Петербурга в Москву, задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно - Ушаки, сообщает Октябрьская железная дорога.
Инцидент произошел в понедельник в 21.18 мск с поездом №785.
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства, заверив, что предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поезда.
Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев
19 ноября, 10:29
 
Происшествия
 
 
