В ОЖД назвали причину опоздания "Сапсана" из Петербурга в Москву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Поезд "Сапсан", направлявшийся из Петербурга в Москву, задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно - Ушаки, сообщает Октябрьская железная дорога.

Инцидент произошел в понедельник в 21.18 мск с поездом №785.