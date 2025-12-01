Рейтинг@Mail.ru
В России не планируют запрещать полеты в Венесуэлу - РИА Новости, 01.12.2025
20:54 01.12.2025
В России не планируют запрещать полеты в Венесуэлу
В России не планируют запрещать полеты в Венесуэлу
Введение запретов на полеты в Венесуэлу со стороны российских авиационных властей пока не планируется, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта РФ. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T20:54:00+03:00
2025-12-01T20:54:00+03:00
в мире
В России не планируют запрещать полеты в Венесуэлу

В России пока не планируют вводить запрет на полеты в Венесуэлу

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Введение запретов на полеты в Венесуэлу со стороны российских авиационных властей пока не планируется, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что небо над Венесуэлой закрыто. На фоне этого чартерные рейсы авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") на венесуэльский остров Маргарита были отменены.
"Введение запретов со стороны авиационных властей России пока не планируется. Минтранс России и Росавиация находятся в контакте с МИД России", - ответили в Минтрансе на вопрос, планируется ли вводить запрет на выполнение рейсов в Венесуэлу.
Рейсы из России в Венесуэлу продолжает осуществлять авиакомпания Conviasa, полеты выполняются из Санкт-Петербурга в Каракас.
"Conviasa не заявляла об отмене перелетов", - рассказали в Минтрансе.
Заголовок открываемого материала