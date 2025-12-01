https://ria.ru/20251201/rossija-2059039582.html
В России не планируют запрещать полеты в Венесуэлу
В России не планируют запрещать полеты в Венесуэлу - РИА Новости, 01.12.2025
В России не планируют запрещать полеты в Венесуэлу
Введение запретов на полеты в Венесуэлу со стороны российских авиационных властей пока не планируется, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта РФ. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T20:54:00+03:00
2025-12-01T20:54:00+03:00
2025-12-01T20:54:00+03:00
В России не планируют запрещать полеты в Венесуэлу
В России пока не планируют вводить запрет на полеты в Венесуэлу