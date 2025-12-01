Рейтинг@Mail.ru
Академик РАН Покровский рассказал, сколько россиян заражены ВИЧ - РИА Новости, 01.12.2025
11:49 01.12.2025
Академик РАН Покровский рассказал, сколько россиян заражены ВИЧ
Академик РАН Покровский рассказал, сколько россиян заражены ВИЧ
Академик РАН Покровский рассказал, сколько россиян заражены ВИЧ

Академик РАН Покровский: каждый сотый человек в России заражен ВИЧ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 1,2 миллиона человек в России живут с ВИЧ, каждый сотый заражен вирусом, заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.
В ходе пресс-конференции в Москве он рассказал, что сейчас 40 миллионов человек в мире живут с ВИЧ. ВОЗ в этом году ожидает, что число инфицированных данным вирусом увеличится на 1,4 миллиона.
"Живых (ВИЧ - инфицированных людей - ред.) сейчас порядка 1 миллиона 250 тысяч. Это те, у кого выявлены антитела к ВИЧ, что считается достоверным призраком заражения этим вирусом... Все должны понять, что эпидемия не прекратилась, риски заражения очень большие. В нашей стране, если брать только взрослых людей от 15 до 50 лет, то это больше 1%. То есть каждый сотый заражен вирусом", - сказал Покровский.
Он отметил, что методы лечения, которые есть в России, продлевают жизнь людей, живущих с ВИЧ.
"И получается, что общее число инфицированных, оно не снижается, а продолжает расти", - добавил академик.
Россия Москва Вадим Покровский Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Российская академия наук ВОЗ ВИЧ Общество
 
 
