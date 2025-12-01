Академик РАН Покровский рассказал, сколько россиян заражены ВИЧ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 1,2 миллиона человек в России живут с ВИЧ, каждый сотый заражен вирусом, заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.