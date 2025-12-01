Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнениями

"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными произошедшими в вашей стране наводнениями и оползнями. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании.