Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнениями
Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнениями - РИА Новости, 01.12.2025
Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнениями
Президент России Владимир Путин направил президенту Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:16:00+03:00
в мире
шри-ланка
россия
владимир путин
Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнениями
Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с жертвами наводнения