В Петербурге вынесли приговор бывшему вице-президенту банка "Россия"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге бывший вице-президент одного из банков признан виновным в коммерческом подкупе и осужден на 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 87 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

« "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 87 миллионов рублей с лишением права заниматься девелоперской деятельностью в сфере консультаций по вопросам коммерческой деятельности и управления на срок пять лет", - говорится в сообщении ГСУСК.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городского Главка СК , речь идет о бывшем вице-президенте банка "Россия" Игоре Андрееве.

Следствием и судом установлено, что фигурант с декабря 2022 года по март 2024 года получал деньги от учредителей строительных компаний в качестве вознаграждения за согласование ежемесячных платежей по кредитной линии банка, а также квартальных отчетов об их деятельности. Кроме того, он способствовал сохранению объемов финансирования застройщика со стороны банка через подконтрольные фирмы и оперативному решению текущих вопросов. Суд признал Андреева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

"Осуждённый взят под стражу в зале суда незамедлительно. Полученные им денежные средства в размере 29 миллионов рублей конфискованы по решению суда", - добавили в пресс-службе.