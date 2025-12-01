Рейтинг@Mail.ru
01.12.2025
21:50 01.12.2025
В Петербурге вынесли приговор бывшему вице-президенту банка "Россия"
В Петербурге вынесли приговор бывшему вице-президенту банка "Россия" - РИА Новости, 01.12.2025
В Петербурге вынесли приговор бывшему вице-президенту банка "Россия"
В Санкт-Петербурге бывший вице-президент одного из банков признан виновным в коммерческом подкупе и осужден на 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге вынесли приговор бывшему вице-президенту банка "Россия"

Экс-вице-президента банка «Россия» осудили на 8,5 года за коммерческий подкуп

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге бывший вице-президент одного из банков признан виновным в коммерческом подкупе и осужден на 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 87 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
«

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 87 миллионов рублей с лишением права заниматься девелоперской деятельностью в сфере консультаций по вопросам коммерческой деятельности и управления на срок пять лет", - говорится в сообщении ГСУСК.

Суд. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Экс-замглавы Приволжского управления Ростехнадзора осудили за мошенничество
5 сентября, 15:47
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городского Главка СК, речь идет о бывшем вице-президенте банка "Россия" Игоре Андрееве.
Следствием и судом установлено, что фигурант с декабря 2022 года по март 2024 года получал деньги от учредителей строительных компаний в качестве вознаграждения за согласование ежемесячных платежей по кредитной линии банка, а также квартальных отчетов об их деятельности. Кроме того, он способствовал сохранению объемов финансирования застройщика со стороны банка через подконтрольные фирмы и оперативному решению текущих вопросов. Суд признал Андреева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).
"Осуждённый взят под стражу в зале суда незамедлительно. Полученные им денежные средства в размере 29 миллионов рублей конфискованы по решению суда", - добавили в пресс-службе.
В марте 2024 года РИА Новости сообщали о задержании Андреева, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тогда акционерный банк "Россия" подтверждал задержание Андреева и указывал, что "следствие по данному уголовному делу и задержание фигуранта были инициированы банком".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Красноярске двух адвокатов заподозрили в подкупе свидетеля
24 октября, 08:29
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
