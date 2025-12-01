Глава Приамурья поручил строить многоэтажки в четырех сельских территориях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил развивать жилищное строительство в районах области для решения проблемы дефицита жилья и для привлечения квалифицированных специалистов, в ближайшие два года планируется построить многоэтажные дома в четырех опорных населенных пунктах региона, сообщает облправительство.
"В районах области необходимо развивать жилищное строительство. Сообщения о дефиците жилья мы получаем практически со всех территорий. Эта проблема не только создает сложности жителям населенных пунктов, но и в целом тормозит их развитие, в том числе затрудняет привлечение на территории квалифицированных специалистов. Поручил рассмотреть возможность строительства в опорных населенных пунктах, прежде всего, в районных центрах, как многоквартирных, так и индивидуальных домов, исходя из потребностей территорий", - сказал Орлов.
Аграрии Амурской области собрали рекордный урожай сои
27 ноября, 06:53
Как уточнили в правительстве, в ближайшие два года МКД начнут строить в Константиновском районе, Серышевском, Михайловском и Архаринском округах. В Ивановке планируется продолжать коттеджную застройку в новом микрорайоне, который создается в селе в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий".
По данным регионального минстроя, только в рамках действующих программ амурчанам требуется более 550 тысяч квадратных метров. Крупным предприятиям районов нужны кадры и, соответственно, жилье для специалистов. Инициировать строительство по госпрограммам помогают в том числе главы муниципалитетов. Для этого потенциальным застройщикам нужен спрос и гарантии, что в ближайшие 2-3 года он сможет продать все квартиры - их может выкупить государство, предприятия или жители населенного пункта самостоятельно. Минстроем региона уже сформирована актуальная редакция комплексного плана жилищного строительства до 2030 года.
Один из успешных примеров реализации жилищных программ - в Тамбовке, где строят 60-квартирный дом. Квартиры в нем получат необходимые в селе специалисты и льготные категории граждан, отмечают в правительстве.