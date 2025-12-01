Глава Приамурья поручил строить многоэтажки в четырех сельских территориях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил развивать жилищное строительство в районах области для решения проблемы дефицита жилья и для привлечения квалифицированных специалистов, в ближайшие два года планируется построить многоэтажные дома в четырех опорных населенных пунктах региона, сообщает облправительство.

Один из успешных примеров реализации жилищных программ - в Тамбовке, где строят 60-квартирный дом. Квартиры в нем получат необходимые в селе специалисты и льготные категории граждан, отмечают в правительстве.