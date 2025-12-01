Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья поручил строить многоэтажки в четырех сельских территориях - РИА Новости, 01.12.2025
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
06:21 01.12.2025 (обновлено: 12:45 01.12.2025)
Глава Приамурья поручил строить многоэтажки в четырех сельских территориях
Глава Приамурья поручил строить многоэтажки в четырех сельских территориях - РИА Новости, 01.12.2025
Глава Приамурья поручил строить многоэтажки в четырех сельских территориях
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил развивать жилищное строительство в районах области для решения проблемы дефицита жилья и для привлечения... РИА Новости, 01.12.2025
амурская область
константиновский район (амурская область)
жилье, амурская область, константиновский район (амурская область), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), василий орлов (губернатор)
Жилье, Амурская область, Константиновский район (Амурская область), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Василий Орлов (губернатор), Амурская область
Глава Приамурья поручил строить многоэтажки в четырех сельских территориях

Глава Приамурья Орлов поручил строить многоэтажки в четырех сельских территориях

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил развивать жилищное строительство в районах области для решения проблемы дефицита жилья и для привлечения квалифицированных специалистов, в ближайшие два года планируется построить многоэтажные дома в четырех опорных населенных пунктах региона, сообщает облправительство.
"В районах области необходимо развивать жилищное строительство. Сообщения о дефиците жилья мы получаем практически со всех территорий. Эта проблема не только создает сложности жителям населенных пунктов, но и в целом тормозит их развитие, в том числе затрудняет привлечение на территории квалифицированных специалистов. Поручил рассмотреть возможность строительства в опорных населенных пунктах, прежде всего, в районных центрах, как многоквартирных, так и индивидуальных домов, исходя из потребностей территорий", - сказал Орлов.
Как уточнили в правительстве, в ближайшие два года МКД начнут строить в Константиновском районе, Серышевском, Михайловском и Архаринском округах. В Ивановке планируется продолжать коттеджную застройку в новом микрорайоне, который создается в селе в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий".
По данным регионального минстроя, только в рамках действующих программ амурчанам требуется более 550 тысяч квадратных метров. Крупным предприятиям районов нужны кадры и, соответственно, жилье для специалистов. Инициировать строительство по госпрограммам помогают в том числе главы муниципалитетов. Для этого потенциальным застройщикам нужен спрос и гарантии, что в ближайшие 2-3 года он сможет продать все квартиры - их может выкупить государство, предприятия или жители населенного пункта самостоятельно. Минстроем региона уже сформирована актуальная редакция комплексного плана жилищного строительства до 2030 года.
Один из успешных примеров реализации жилищных программ - в Тамбовке, где строят 60-квартирный дом. Квартиры в нем получат необходимые в селе специалисты и льготные категории граждан, отмечают в правительстве.
Амурская область
 
 
