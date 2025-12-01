https://ria.ru/20251201/peterburg-2058955491.html
В Петербурге предупредили о возможном ухудшении качества связи
В Петербурге предупредили о возможном ухудшении качества связи
В Петербурге предупредили о возможном ухудшении качества связи
Ухудшение качества мобильного интернета и связи возможно в Петербурге, сообщил в понедельник комитет по информатизации и связи города. РИА Новости, 01.12.2025
В Петербурге допустили ухудшение качества мобильного интернета и связи