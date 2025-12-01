В Петербурге предупредили о возможном ухудшении качества связи

Рейтинг@Mail.ru
15:47 01.12.2025 (обновлено: 15:59 01.12.2025)
санкт-петербург, александр дрозденко, общество
Санкт-Петербург, Александр Дрозденко, Общество
Телефон в руках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Ухудшение качества мобильного интернета и связи возможно в Петербурге, сообщил в понедельник комитет по информатизации и связи города.
"Комитет по информатизации и связи сообщает: на территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в 06.34 мск сообщал в своем Telegram-канале о том, что в регионе уничтожено четыре БПЛА, пострадавших и разрушений нет.
Санкт-ПетербургАлександр ДрозденкоОбщество
 
 
