Рейтинг@Mail.ru
Жителя Петербурга осудили за хищение 320 миллионов рублей у Минобороны - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/peterburg-2058909159.html
Жителя Петербурга осудили за хищение 320 миллионов рублей у Минобороны
Жителя Петербурга осудили за хищение 320 миллионов рублей у Минобороны - РИА Новости, 01.12.2025
Жителя Петербурга осудили за хищение 320 миллионов рублей у Минобороны
Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к пяти годам колонии жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в хищении почти 320 миллионов рублей на... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:59:00+03:00
2025-12-01T12:59:00+03:00
происшествия
нижний тагил
санкт-петербург
россия
андрей виноградов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20251111/sud-2054302868.html
https://ria.ru/20251017/sud-2048819965.html
нижний тагил
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, санкт-петербург, россия, андрей виноградов
Происшествия, Нижний Тагил, Санкт-Петербург, Россия, Андрей Виноградов
Жителя Петербурга осудили за хищение 320 миллионов рублей у Минобороны

Жителя Петербурга осудили на 5 лет за хищение 320 млн рублей на гособоронзаказе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к пяти годам колонии жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в хищении почти 320 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
"С марта по май 2020 года житель Санкт-Петербурга Андрей Виноградов, используя свои обширные связи в сфере оборонно-промышленного комплекса, создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек директора одного из коммерческих предприятий (материалы в отношении него выделены в отдельное производство). Коммерсанты объединились с целью хищения денег по государственному контракту министерства обороны России на строительство объекта в Приморском крае", – говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
11 ноября, 18:30
В пресс-службе уточнили, что, используя подконтрольные фирмы и фиктивные гарантии, фигуранты получили аванс в размере почти 320 миллионов рублей. Деньги под видом оплаты работ и поставок материалов перечислялись на счета подконтрольных организаций и счета третьих лиц за услуги, не связанные с выполнением госконтракта. Часть средств была израсходована на создание видимости строительной деятельности, выплату зарплат и налогов с целью маскировки преступления.
"Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Андрея Виноградова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой, в особо крупном размере – ред.). Ему назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима. Судом с подсудимого взыскана в доход государства сумма причиненного ущерба в размере 319,86 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Экс-главу ООО "Вектор" будут судить за хищение на гособоронзаказе
17 октября, 11:36
 
ПроисшествияНижний ТагилСанкт-ПетербургРоссияАндрей Виноградов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала