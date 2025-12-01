Жителя Петербурга осудили за хищение 320 миллионов рублей у Минобороны

В пресс-службе уточнили, что, используя подконтрольные фирмы и фиктивные гарантии, фигуранты получили аванс в размере почти 320 миллионов рублей. Деньги под видом оплаты работ и поставок материалов перечислялись на счета подконтрольных организаций и счета третьих лиц за услуги, не связанные с выполнением госконтракта. Часть средств была израсходована на создание видимости строительной деятельности, выплату зарплат и налогов с целью маскировки преступления.