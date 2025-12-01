В Петербурге накрыли техцентр связи телефонных мошенников с Украины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге ликвидировали технический центр телефонных мошенников, через который ежедневно проходило по 30 тысяч звонков с Украины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время обысков в квартирах и по месту работы задержанных изъяли 18 GSM-шлюзов, более 700 сим-карт, компьютеры и телефоны.