В Петербурге накрыли техцентр связи телефонных мошенников с Украины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге ликвидировали технический центр телефонных мошенников, через который ежедневно проходило по 30 тысяч звонков с Украины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Ликвидация техцентра телефонных мошенников позволила блокировать 30 тысяч ежедневных звонков, поступавших с территории Украины", — написала она в Telegram-канале.
По словам Волк, полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали двоих подозреваемых — один из них петербуржец, второй — из Самарской области. По предварительным данным, житель Петербурга вступил в сговор с мошенниками из зарубежного кол-центра. Вместе с сообщником он создал в Петербурге и Тольятти стационарные хабы, которые позволяли массово обзванивать потенциальных жертв и обеспечивали стабильную работу мошеннических абонентских терминалов. За это оба каждую неделю получали плату в криптовалюте.
Во время обысков в квартирах и по месту работы задержанных изъяли 18 GSM-шлюзов, более 700 сим-карт, компьютеры и телефоны.
Против фигурантов возбудили уголовные дела о мошенничестве и незаконном использовании абонентского терминала. Их подозревают в причастности к 24 эпизодам мошенничества, совершенным в Петербурге, Ленинградской, Ярославской, Воронежской, Томской и Ростовской областях, Пермском, Приморском, Хабаровском краях и в Бурятии.
По оценке Сбербанка, в прошлом году мошенники украли у россиян не менее 300 миллиардов рублей, а в этом потери могут вырасти до 340-350 миллиардов.