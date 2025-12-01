Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге накрыли техцентр связи телефонных мошенников с Украины
11:47 01.12.2025 (обновлено: 16:30 01.12.2025)
В Петербурге накрыли техцентр связи телефонных мошенников с Украины
В Санкт-Петербурге ликвидировали технический центр телефонных мошенников, через который ежедневно проходило по 30 тысяч звонков с Украины, сообщила официальный... РИА Новости, 01.12.2025
россия
санкт-петербург
украина
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия, санкт-петербург, украина, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Украина, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге ликвидировали технический центр телефонных мошенников, через который ежедневно проходило по 30 тысяч звонков с Украины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Ликвидация техцентра телефонных мошенников позволила блокировать 30 тысяч ежедневных звонков, поступавших с территории Украины", — написала она в Telegram-канале.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Москве будут судить выходцев с Украины за мошенничество
10 апреля, 11:37
По словам Волк, полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали двоих подозреваемых — один из них петербуржец, второй — из Самарской области. По предварительным данным, житель Петербурга вступил в сговор с мошенниками из зарубежного кол-центра. Вместе с сообщником он создал в Петербурге и Тольятти стационарные хабы, которые позволяли массово обзванивать потенциальных жертв и обеспечивали стабильную работу мошеннических абонентских терминалов. За это оба каждую неделю получали плату в криптовалюте.
Во время обысков в квартирах и по месту работы задержанных изъяли 18 GSM-шлюзов, более 700 сим-карт, компьютеры и телефоны.
Против фигурантов возбудили уголовные дела о мошенничестве и незаконном использовании абонентского терминала. Их подозревают в причастности к 24 эпизодам мошенничества, совершенным в Петербурге, Ленинградской, Ярославской, Воронежской, Томской и Ростовской областях, Пермском, Приморском, Хабаровском краях и в Бурятии.
По оценке Сбербанка, в прошлом году мошенники украли у россиян не менее 300 миллиардов рублей, а в этом потери могут вырасти до 340-350 миллиардов.
Задержание жителя Пикалево, подозреваемого в работе на украинских мошенников - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Житель Ленинградской области устроил в квартире узел связи для мошенников
5 ноября, 11:07
 
Россия Санкт-Петербург Украина Ирина Волк Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Происшествия
 
 
