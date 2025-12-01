https://ria.ru/20251201/peterburg-2058878671.html
В Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе метро
В Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе метро - РИА Новости, 01.12.2025
В Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе метро
Неизвестные взорвали петарду на эскалаторе станции метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге, их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:20:00+03:00
2025-12-01T11:20:00+03:00
2025-12-01T11:20:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
приморский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1920x0_80_0_0_6023d878dd2e6097a4fe5a74e3363c4b.jpg
https://ria.ru/20250923/vzryv-2043797642.html
санкт-петербург
приморский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_143:0:2500:1768_1920x0_80_0_0_455ef4ee81d22f754536aa342458c817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, приморский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе метро
На станции метро «Пионерская» в Петербурге неизвестные взорвали петарду
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Неизвестные взорвали петарду на эскалаторе станции метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге, их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным МВД, в воскресенье в полицию Приморского района
сообщили, что в подземном вестибюле станции метро "Пионерская" неизвестные бросают петарды. Метатели пиротехники скрылись с места происшествия до прибытия полиции.
"Предварительно установлено, что группа неизвестных бросила на эскалаторе пиротехническое изделие, в результате чего произошёл хлопок. Приняты меры к розыску возмутителей спокойствия", – говорится в сообщении.
От взрыва петарды в подземке никто не пострадал, уточняет пресс-служба.