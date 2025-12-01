В Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Неизвестные взорвали петарду на эскалаторе станции метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге, их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным МВД, в воскресенье в полицию Приморского района сообщили, что в подземном вестибюле станции метро "Пионерская" неизвестные бросают петарды. Метатели пиротехники скрылись с места происшествия до прибытия полиции.

"Предварительно установлено, что группа неизвестных бросила на эскалаторе пиротехническое изделие, в результате чего произошёл хлопок. Приняты меры к розыску возмутителей спокойствия", – говорится в сообщении.