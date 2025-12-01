Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе метро - РИА Новости, 01.12.2025
11:20 01.12.2025
В Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе метро
В Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе метро
Неизвестные взорвали петарду на эскалаторе станции метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге, их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 01.12.2025
В Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе метро

На станции метро «Пионерская» в Петербурге неизвестные взорвали петарду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Неизвестные взорвали петарду на эскалаторе станции метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге, их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным МВД, в воскресенье в полицию Приморского района сообщили, что в подземном вестибюле станции метро "Пионерская" неизвестные бросают петарды. Метатели пиротехники скрылись с места происшествия до прибытия полиции.
"Предварительно установлено, что группа неизвестных бросила на эскалаторе пиротехническое изделие, в результате чего произошёл хлопок. Приняты меры к розыску возмутителей спокойствия", – говорится в сообщении.
От взрыва петарды в подземке никто не пострадал, уточняет пресс-служба.
Заголовок открываемого материала