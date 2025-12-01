В Петербурге задержали охранника бара, подозреваемого в избиении посетителя

Как отмечается, в воскресенье в полицию Фрунзенского района поступила телефонограмма больницы, куда в тяжелом состоянии доставили 26-летнего местного жителя с множеством травм.

"Полицейскими было установлено, что 29 ноября около 5.00 в помещении бара, расположенного в доме 30 на Белградской улице, между пострадавшим и охранником заведения произошёл конфликт, в ходе которого мужчине были причинены телесные повреждения. Тридцатого ноября... по подозрению в совершении этого преступления был задержан 29-летний охранник указанного бара", – рассказали в ГУМВД.