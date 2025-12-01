https://ria.ru/20251201/peterburg-2058875897.html
В Петербурге задержали охранника бара, подозреваемого в избиении посетителя
В Петербурге задержали охранника бара, подозреваемого в избиении посетителя - РИА Новости, 01.12.2025
В Петербурге задержали охранника бара, подозреваемого в избиении посетителя
Полиция Санкт-Петербурга задержала охранника бара, который, предположительно, избил местного жителя, попавшего в больницу в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
В Петербурге задержали охранника бара, подозреваемого в избиении посетителя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала охранника бара, который, предположительно, избил местного жителя, попавшего в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье в полицию Фрунзенского района поступила телефонограмма больницы, куда в тяжелом состоянии доставили 26-летнего местного жителя с множеством травм.
"Полицейскими было установлено, что 29 ноября около 5.00 в помещении бара, расположенного в доме 30 на Белградской улице, между пострадавшим и охранником заведения произошёл конфликт, в ходе которого мужчине были причинены телесные повреждения. Тридцатого ноября... по подозрению в совершении этого преступления был задержан 29-летний охранник указанного бара", – рассказали в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.