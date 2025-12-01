Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали охранника бара, подозреваемого в избиении посетителя - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/peterburg-2058875897.html
В Петербурге задержали охранника бара, подозреваемого в избиении посетителя
В Петербурге задержали охранника бара, подозреваемого в избиении посетителя - РИА Новости, 01.12.2025
В Петербурге задержали охранника бара, подозреваемого в избиении посетителя
Полиция Санкт-Петербурга задержала охранника бара, который, предположительно, избил местного жителя, попавшего в больницу в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:13:00+03:00
2025-12-01T11:13:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250412/lenoblast-2010872345.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали охранника бара, подозреваемого в избиении посетителя

В Петербурге охранника бара заподозрили в избиении 26-летнего посетителя

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала охранника бара, который, предположительно, избил местного жителя, попавшего в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье в полицию Фрунзенского района поступила телефонограмма больницы, куда в тяжелом состоянии доставили 26-летнего местного жителя с множеством травм.
"Полицейскими было установлено, что 29 ноября около 5.00 в помещении бара, расположенного в доме 30 на Белградской улице, между пострадавшим и охранником заведения произошёл конфликт, в ходе которого мужчине были причинены телесные повреждения. Тридцатого ноября... по подозрению в совершении этого преступления был задержан 29-летний охранник указанного бара", – рассказали в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара
12 апреля, 12:51
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала