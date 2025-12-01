Главу стройфирмы в Петербурге заподозрили в краже у участника СВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора строительной компании по подозрению в том, что он выманил у участника спецоперации 800 тысяч рублей под видом услуг протезирования, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, 18 ноября в полицию Выборгского района Петербурга обратился участник специальной военной операции, который сообщил, что стал жертвой мошенничества.

По словам заявителя, в феврале с ним на связь вышел мужчина, предложивший помощь в изготовлении современного протеза по "значительно ниже рыночной" цене. Взяв у военного 800 тысяч рублей, злоумышленник исчез, присвоив деньги.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ ).

"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний генеральный директор строительной компании. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой", – говорится в сообщении.

Как пояснил задержанный, деньги он потратил на личные нужды.