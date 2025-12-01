Рейтинг@Mail.ru
Главу стройфирмы в Петербурге заподозрили в краже у участника СВО - РИА Новости, 01.12.2025
10:51 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/peterburg-2058868946.html
Главу стройфирмы в Петербурге заподозрили в краже у участника СВО
Главу стройфирмы в Петербурге заподозрили в краже у участника СВО
Полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора строительной компании по подозрению в том, что он выманил у участника спецоперации 800 тысяч рублей под видом... РИА Новости, 01.12.2025
Главу стройфирмы в Петербурге заподозрили в краже у участника СВО

Главу стройфирмы в Петербурге заподозрили в краже 800 тыс руб у участника СВО

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюЗадержание преступника
Задержание преступника - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
Задержание преступника. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора строительной компании по подозрению в том, что он выманил у участника спецоперации 800 тысяч рублей под видом услуг протезирования, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, 18 ноября в полицию Выборгского района Петербурга обратился участник специальной военной операции, который сообщил, что стал жертвой мошенничества.
По словам заявителя, в феврале с ним на связь вышел мужчина, предложивший помощь в изготовлении современного протеза по "значительно ниже рыночной" цене. Взяв у военного 800 тысяч рублей, злоумышленник исчез, присвоив деньги.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).
"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний генеральный директор строительной компании. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой", – говорится в сообщении.
Как пояснил задержанный, деньги он потратил на личные нужды.
В настоящее время фигурант заключен под стражу, полиция проверяет, не причастен ли он к аналогичным эпизодам мошенничества.
