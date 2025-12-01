https://ria.ru/20251201/peskov-2058901114.html
Песков прокомментировал расследование атаки на инфраструктуру КТК
Песков прокомментировал расследование атаки на инфраструктуру КТК - РИА Новости, 01.12.2025
Песков прокомментировал расследование атаки на инфраструктуру КТК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о расследовании атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК),... РИА Новости, 01.12.2025
Песков прокомментировал расследование атаки на инфраструктуру КТК
Песков назвал очевидным факт атаки ВСУ на инфраструктуру КТК
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о расследовании атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), но назвал очевидным фактом, что это была за атака.
По данным консорциума, 29 ноября 2025 года в 04.06 мск в акватории морского терминала КТК произошло целенаправленное террористическое нападение с использованием безэкипажных катеров. В результате атаки значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2, и его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной. МИД Казахстана выразил протест в связи с этой атакой.
"Мне неизвестно о том, что ведется расследование. Совершенно очевидный факт, что это была за атака. Абсолютно очевидный факт. И, безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры – это практика, которая продолжается", - сказал Песков
журналистам, комментируя атаку на КТК.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По данным национального оператора республики по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл, объем перевалки нефти в систему КТК в 2024 году составил 4 миллиона 208 тысяч тонн, на 967 тысяч тонн больше, чем годом ранее.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана
, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря
, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ
(через "Транснефть
"), Казахстан (через "Казмунайгаз
"), структуры Chevron
, "Лукойла
", ExxonMobil
, СП "Роснефти
" и Shell
.