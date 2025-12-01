Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал расследование атаки на инфраструктуру КТК - РИА Новости, 01.12.2025
12:30 01.12.2025
Песков прокомментировал расследование атаки на инфраструктуру КТК
Песков прокомментировал расследование атаки на инфраструктуру КТК
Песков прокомментировал расследование атаки на инфраструктуру КТК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о расследовании атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), но назвал очевидным фактом, что это была за атака.
По данным консорциума, 29 ноября 2025 года в 04.06 мск в акватории морского терминала КТК произошло целенаправленное террористическое нападение с использованием безэкипажных катеров. В результате атаки значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2, и его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной. МИД Казахстана выразил протест в связи с этой атакой.
"Мне неизвестно о том, что ведется расследование. Совершенно очевидный факт, что это была за атака. Абсолютно очевидный факт. И, безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры – это практика, которая продолжается", - сказал Песков журналистам, комментируя атаку на КТК.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По данным национального оператора республики по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл, объем перевалки нефти в систему КТК в 2024 году составил 4 миллиона 208 тысяч тонн, на 967 тысяч тонн больше, чем годом ранее.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК
Вчера, 09:19
 
КазахстанРоссияЧерное мореДмитрий ПесковТранснефтьКазмунайгазChevron
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
