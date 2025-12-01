Песков прокомментировал атаку Украины на инфраструктуру КТК

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.

"Это вопиющий случай, потому что речь идет об объекте международного значения и международном участии. <...> Совершенно очевидный факт, что это была за атака. И, безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры — это практика, которая продолжается", — сказал он.

По данным пресс-службы КТК, в ночь на 29 ноября украинские боевики нанесли удар по морскому терминалу под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет. По предварительным данным, нефть в море не попала.

Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана: на него приходится более 80% экспорта страны. Магистраль протяженностью полторы тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал консорциума. Среди крупнейших акционеров — Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

МИД Казахстана выразил Украине протест и заявил, что произошедшее наносит ущерб отношениям двух стран. Там напомнили, что это уже третий акт агрессии против исключительно гражданского объекта, чье функционирование гарантируется нормами международного права.

Атаки ВСУ на объекты консорциума

В предыдущий раз украинские дроны атаковали КТК во вторник, 25 ноября. Тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала, никто не пострадал. Отгрузку топлива возобновили в среду в 00:00 по московскому времени.