Опрос: Большой и Мариинский театры лидируют в списке культурных площадок - РИА Новости, 01.12.2025
15:11 01.12.2025 (обновлено: 15:28 01.12.2025)
Опрос: Большой и Мариинский театры лидируют в списке культурных площадок
Опрос: Большой и Мариинский театры лидируют в списке культурных площадок
Большой и Мариинский театры лидируют в списке наиболее востребованных культурных площадок согласно опросу, проведенному среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга... РИА Новости, 01.12.2025
Опрос: Большой и Мариинский театры лидируют в списке культурных площадок

"Ингосстрах" провел опрос о культурных предпочтениях жителей двух столиц

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Большой и Мариинский театры лидируют в списке наиболее востребованных культурных площадок согласно опросу, проведенному среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга "Ингосстрахом" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, сообщает страховая компания.
По данным исследования на тему культурных привычек жителей двух столиц, востребованность ключевых площадок остается стабильно высокой. В топ-5 площадок среди москвичей вошли Большой театр (11,1% респондентов), Государственный Кремлевский Дворец (8,7%), Большой московский госцирк на проспекте Вернадского (7,3%), Театр имени Е. Вахтангова (5,8%) и Цирк Никулина на Цветном бульваре (5,6%).
В то же время, у петербуржцев популярны Мариинский театр (15,8% ответов), Михайловский театр (13,7%), БКЗ "Октябрьский" (10%), Театр имени Ленсовета (8,4%) и Большой Санкт-Петербургский госцирк (8,3%).
Среди тех, кто посещает культурные мероприятия, жанровые предпочтения распределились следующим образом: драматический театр (его предпочитают 39% москвичей и 41% петербуржцев), музеи (27% и 33%), концерты популярных исполнителей (22% и 28%), опера (13% и 11%), выставки современного и классического искусства (12% и 16%), балет (9% и 12%).
Согласно опросу, 20,3% москвичей и 15% петербуржцев стали посещать театры и культурные пространства чаще, чем ранее. Еще 23,6% жителей Москвы и 25,9% жителей Санкт-Петербурга сохраняют прежний уровень активности. Лишь 11,5% москвичей и 9,7% петербуржцев отметили снижение частоты посещений.
Главным драйвером роста аудитории является молодежь. В возрастной группе 18–30 лет посещают культурные мероприятия три и более раз в год 39% респондентов, 17% — семь и более раз в год, что выше, чем у всех других возрастных групп. Молодые чаще пробуют новые форматы досуга и заметно реже ограничиваются эпизодическими посещениями.
Восприятие культурной среды в двух столицах преимущественно позитивное: 42,4% москвичей и 46,8% петербуржцев считают культурные события доступными. При этом 21% москвичей и 12,1% петербуржцев отмечают, что на наиболее востребованные мероприятия порой сложно попасть — главным образом из-за стоимости билетов.
Исследование подтверждает: регулярная культурная активность чаще свойственна тем, кто располагает достаточным временем и ресурсами. Среди жителей столиц со средним доходом более половины посещают культурные события от одного раза в месяц до нескольких раз в год. Более 60% опрошенных с высоким доходом регулярно посещают культурные мероприятия.
По 23,1% респондентов в обеих столицах расходуют на культурные мероприятия от 6 до 20 тысяч рублей в год, а 4,2% — более 30 тысяч рублей в год. Средние расходы на культурный досуг в Москве и Петербурге составляют 6,4 тысячи рублей в год на человека. Наибольший процент респондентов тратит на посещение театров до 3 тысяч рублей в год.
Опрос проведен при помощи интернет-панели в Москве и Санкт-Петербурге. В каждом городе в нем приняли участие более 700 человек всех возрастов, всего – более 1400 человек.
Как отметила директор по связям с общественностью "Ингосстраха" Алина Порошина, в компании видят растущий интерес к искусству, считают необходимым расширять доступ к культурным инициативам и создавать условия для развития новых талантов. Так, "Ингосстрах" выступает генеральным партнером Большого театра, сотрудничество насчитывает уже шесть сезонов.
"Сегодня сотрудничество Большого театра и "Ингосстраха" показывает, что крупнейшие компании страны не ограничиваются ролью спонсора и становятся полноценными партнерами культурных организаций, проектов, программ. Самое главное, что благодаря такой поддержке молодые артисты получают возможность профессионально развиваться и завоевывать главные сцены страны и мира. Культура формирует общественные ценности, и мы считаем важным поддерживать институции, которые их создают", — приводится в сообщении комментарий Порошиной.
