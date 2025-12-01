Российские школьники завоевали девять медалей на IJSO

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские школьники завоевали девять медалей на XXII естественно-научной олимпиаде, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) впервые проходила в России – на федеральной территории "Сириус". В интеллектуальном турнире приняли участие представители 24 стран мира. Россию представляли девять школьников.
«
"В этом году нашим ребятам удалось значительно улучшить результаты: все девять школьников завоевали медали – семь золотых и две серебряные. В ходе состязаний они выполняли задания по физике, химии и биологии. Именно эти предметы закладывают основу технологического лидерства", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что ежегодно все больше детей выбирают углубленный уровень изучения естественно-научных предметов и математики, растет число участников олимпиадного движения. "Медали подтверждают высокий уровень российского образования, преподавания естественно-научных предметов", - заключил министр.
На церемонии закрытия олимпиады, которая прошла в Большом зале нового концертного центра "Сириус", объявили имена победителей и призеров олимпиады, передает корреспондент РИА Новости. Школьники из России Светлана Безукладникова и Павел Чувичкин завоевали серебряные медали, Данила Беседин, Артем Акимов, Иван Ермолаев, Артем Еремин и Арсений Гасаненко, Леонард Гуранда – золотые медали в индивидуальном зачете.
Российские команды также получили золотую и серебряную медали, сборная России признана лучшей командой олимпиады. Абсолютным победителем научного состязания стал Арсений Гасаненко. Он получил в награду от "Росатома" - арктическую экспедицию на атомном ледоколе к Северному полюсу.
Помимо россиян, золотые медали получили четыре представителя команды Китая, двое участников из Индии и один школьник из Таиланда. Также успешно выступили участники команд Азербайджана, Венгрии Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, в чьей зачетной копилке по несколько серебряных медалей.
В пресс-службе федеральной территории Сириус рассказали, что в этом году участники олимпиады впервые в истории IJSO решали междисциплинарные задания в новом формате на стыке наук. Их разработала научно-методическая комиссия МФТИ.