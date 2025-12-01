Сийярто рассказал, за что европейские политики критикуют Орбана

БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Европейские политики критикуют премьер-министра Виктора Орбана за визит в Москву, потому что их раздражает, что в Европе лишь венгерский лидер может одновременно вести диалог с Россией, Китаем и США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"США взяли решение как украинской войны, так и нестабильной ситуации на Западных Балканах в свои руки, а Европе не дали ни одной карты... Европа, Евросоюз не имеют права голоса в разрешении конфликтов в Европе. И, похоже, их так раздражает, что есть европейский политик, который может одновременно разговаривать с мировыми центрами власти - Вашингтоном, Москвой, Пекином. Есть только один такой человек - Виктор Орбан, и больше никто", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
По его словам, такая ситуация стала результатом провальной политики, в частности, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфреда Вебера и других западноевропейских политиков "либерального мейнстрима".
Ранее Орбан заявил, что Венгрия предлагает Европейскому союзу и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
Орбан также неоднократно подчеркивал, что ЕС не может победить в конфликте на Украине. По его словам, если Евросоюз не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан. Он добавил, что правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах. Венгерский премьер также предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта.
