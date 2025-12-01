Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, за что европейские политики критикуют Орбана - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/mid-2058909764.html
Сийярто рассказал, за что европейские политики критикуют Орбана
Сийярто рассказал, за что европейские политики критикуют Орбана - РИА Новости, 01.12.2025
Сийярто рассказал, за что европейские политики критикуют Орбана
Европейские политики критикуют премьер-министра Виктора Орбана за визит в Москву, потому что их раздражает, что в Европе лишь венгерский лидер может... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:04:00+03:00
2025-12-01T13:04:00+03:00
в мире
европа
украина
москва
виктор орбан
петер сийярто
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007748519_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_73f3095f7d6928492a2c9f8897b4b478.jpg
https://ria.ru/20251129/orban-2058663614.html
https://ria.ru/20251128/orban-2058410618.html
европа
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007748519_57:0:1465:1056_1920x0_80_0_0_d1f667f5a3ac832226f63cdf1e376484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, москва, виктор орбан, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейская народная партия, европарламент, русский язык в мире
В мире, Европа, Украина, Москва, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европейская народная партия, Европарламент, Русский язык в мире
Сийярто рассказал, за что европейские политики критикуют Орбана

Сийярто: ЕС раздражает, что лишь Орбан может говорить с Россией, КНР и США

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Европейские политики критикуют премьер-министра Виктора Орбана за визит в Москву, потому что их раздражает, что в Европе лишь венгерский лидер может одновременно вести диалог с Россией, Китаем и США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"США взяли решение как украинской войны, так и нестабильной ситуации на Западных Балканах в свои руки, а Европе не дали ни одной карты... Европа, Евросоюз не имеют права голоса в разрешении конфликтов в Европе. И, похоже, их так раздражает, что есть европейский политик, который может одновременно разговаривать с мировыми центрами власти - Вашингтоном, Москвой, Пекином. Есть только один такой человек - Виктор Орбан, и больше никто", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
Владимир Путин и Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Сийярто резко высказался после критики в адрес Орбана за визит в Москву
29 ноября, 22:46
По его словам, такая ситуация стала результатом провальной политики, в частности, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфреда Вебера и других западноевропейских политиков "либерального мейнстрима".
Министр подчеркнул, что Орбану не нужно было просить разрешения на визит в Москву у Берлина или Брюсселя.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия предлагает Европейскому союзу и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
Орбан также неоднократно подчеркивал, что ЕС не может победить в конфликте на Украине. По его словам, если Евросоюз не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан. Он добавил, что правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах. Венгерский премьер также предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине. 28 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мерц прокомментировал поездку Орбана в Москву
28 ноября, 16:23
 
В миреЕвропаУкраинаМоскваВиктор ОрбанПетер СийяртоУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропейская народная партияЕвропарламентРусский язык в мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала