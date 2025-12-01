Сийярто рассказал, за что европейские политики критикуют Орбана

БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Европейские политики критикуют премьер-министра Виктора Орбана за визит в Москву, потому что их раздражает, что в Европе лишь венгерский лидер может одновременно вести диалог с Россией, Китаем и США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.