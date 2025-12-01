МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По данным консорциума, 29 ноября 2025 года в 04.06 мск в акватории морского терминала КТК произошло целенаправленное террористическое нападение с использованием безэкипажных катеров. В результате атаки значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2, и его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной. МИД Казахстана выразил протест в связи с этой атакой.

"Украина приняла во внимание обеспокоенность Республики Казахстан по поводу инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума", - говорится в заявлении украинского министерства, опубликованном в Telegram-канале.

Как утверждает ведомство, атака на инфраструктуру Казахстана "не направлена против Казахстана или других третьих сторон".

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По данным национального оператора республики по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл, объем перевалки нефти в систему КТК в 2024 году составил 4 миллиона 208 тысяч тонн, на 967 тысяч тонн больше, чем годом ранее.