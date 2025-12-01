Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК - РИА Новости, 01.12.2025
09:19 01.12.2025
МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК
МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК - РИА Новости, 01.12.2025
МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК
МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T09:19:00+03:00
2025-12-01T09:19:00+03:00
МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК

МИД Украины решил оправдаться перед Казахстаном за атаку на инфраструктуру КТК

© Fotolia / bernanamogluЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Fotolia / bernanamoglu
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
По данным консорциума, 29 ноября 2025 года в 04.06 мск в акватории морского терминала КТК произошло целенаправленное террористическое нападение с использованием безэкипажных катеров. В результате атаки значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2, и его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной. МИД Казахстана выразил протест в связи с этой атакой.
"Украина приняла во внимание обеспокоенность Республики Казахстан по поводу инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума", - говорится в заявлении украинского министерства, опубликованном в Telegram-канале.
Как утверждает ведомство, атака на инфраструктуру Казахстана "не направлена против Казахстана или других третьих сторон".
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По данным национального оператора республики по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл, объем перевалки нефти в систему КТК в 2024 году составил 4 миллиона 208 тысяч тонн, на 967 тысяч тонн больше, чем годом ранее.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
