ВСУ устраняют свидетелей своих преступлений, заявил Марочко - 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 01.12.2025
ВСУ устраняют свидетелей своих преступлений, заявил Марочко
ВСУ устраняют свидетелей своих преступлений, заявил Марочко
Командование ВСУ устраняет свидетелей преступлений украинских боевиков, заявил военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
курская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
киев
курская область
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Командование ВСУ устраняет свидетелей преступлений украинских боевиков, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«

"Ни один военнослужащий не выполняет задачи без боевых распоряжений либо без указаний со стороны вышестоящего руководства. Они (командование ВСУ – ред.) всячески пытаются уничтожить всех свидетелей, которые будут рассказывать о преступлениях украинских боевиков", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о случаях убийств мирных жителей Украины, которые пытаются выйти в сторону российских войск.

Эксперт заявил, что многие граждане Украины не хотят находиться на подконтрольной ВСУ территории, и, несмотря на грозящую им опасность боевых действий, ждут прихода российских войск или пытаются выйти самостоятельно. Киев же проводит политику устрашения против своих же граждан.
Одним из резонансных случаев стало целенаправленное убийство в ноябре двух мирных жителей села Петропавловка под Купянском. Пенсионеров атаковали украинские дроны-камикадзе по пути к российским позициям.
"Это намеренная акция. Подобных случаев огромное количество, и не только в районе Купянска. Эти случаи были и в Курской области, и при освобождении территории ЛНР… Это просто тот эпизод, который попал в объективы камер и был обнародован. Этих случаев намного больше, они носят массовый характер", - прокомментировал эксперт военное преступление под Петропавловкой.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевКурская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
