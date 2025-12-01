«

"Ни один военнослужащий не выполняет задачи без боевых распоряжений либо без указаний со стороны вышестоящего руководства. Они (командование ВСУ – ред.) всячески пытаются уничтожить всех свидетелей, которые будут рассказывать о преступлениях украинских боевиков", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о случаях убийств мирных жителей Украины, которые пытаются выйти в сторону российских войск.