ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Командование ВСУ устраняет свидетелей преступлений украинских боевиков, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
"Ни один военнослужащий не выполняет задачи без боевых распоряжений либо без указаний со стороны вышестоящего руководства. Они (командование ВСУ – ред.) всячески пытаются уничтожить всех свидетелей, которые будут рассказывать о преступлениях украинских боевиков", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о случаях убийств мирных жителей Украины, которые пытаются выйти в сторону российских войск.
Эксперт заявил, что многие граждане Украины не хотят находиться на подконтрольной ВСУ территории, и, несмотря на грозящую им опасность боевых действий, ждут прихода российских войск или пытаются выйти самостоятельно. Киев же проводит политику устрашения против своих же граждан.
Одним из резонансных случаев стало целенаправленное убийство в ноябре двух мирных жителей села Петропавловка под Купянском. Пенсионеров атаковали украинские дроны-камикадзе по пути к российским позициям.
"Это намеренная акция. Подобных случаев огромное количество, и не только в районе Купянска. Эти случаи были и в Курской области, и при освобождении территории ЛНР… Это просто тот эпизод, который попал в объективы камер и был обнародован. Этих случаев намного больше, они носят массовый характер", - прокомментировал эксперт военное преступление под Петропавловкой.
