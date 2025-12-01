Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Эстонии раскритиковал фон дер Ляйен - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/ljajeny-2058854677.html
Глава МИД Эстонии раскритиковал фон дер Ляйен
Глава МИД Эстонии раскритиковал фон дер Ляйен - РИА Новости, 01.12.2025
Глава МИД Эстонии раскритиковал фон дер Ляйен
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал "политически неуверенной" главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за отсутствия решения по замороженным активам РФ. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T09:54:00+03:00
2025-12-01T09:54:00+03:00
в мире
россия
бельгия
украина
урсула фон дер ляйен
тео франкен
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930803_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44f55b257519fdf5f5a8b9026c7dc2b1.jpg
https://ria.ru/20251128/evropa-2058294908.html
https://ria.ru/20251125/rossiya-2057541010.html
россия
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930803_920:403:2995:1959_1920x0_80_0_0_55fb741376435bcfff080ca2f6ea56dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, украина, урсула фон дер ляйен, тео франкен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, g7
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Тео Франкен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
Глава МИД Эстонии раскритиковал фон дер Ляйен

Глава МИД Эстонии Цахкна назвал фон дер Ляйен политически неуверенной

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал "политически неуверенной" главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за отсутствия решения по замороженным активам РФ.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Глава МИД Эстонии сравнил Европу со старым жирным котом
28 ноября, 11:52
Как заявил Цахкна, задержка с использованием российских активов не связана только с Бельгией. Он добавил, фон дер Ляйен до сих пор не выступила с конкретным предложением по данному вопросу, хотя, по его словам, в принципе существует решение, якобы позволяющее снять опасения Бельгии.
"На самом деле не нужно (согласия - ред.) 27 государств-членов. Достаточно, чтобы было подавляющее большинство, и эти гарантии будут даны Бельгии. Так что скорее вопрос в политической неуверенности со стороны Урсулы фон дер Ляйен, но я очень надеюсь, что на следующей неделе это предложение будет внесено", - приводит слова эстонского министра телерадиокомпания ERR.
В пятницу премьер Бельгии направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Письмо де Вевера направлено за три недели до того, как лидеры ЕС должны провести саммит для решения вопроса о дальнейшем финансировании Киева.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. Президент России Владимир Путин заявил 27 ноября, что возможная конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне, она была бы воровством чужой собственности.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России
25 ноября, 22:33
 
В миреРоссияБельгияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенТео ФранкенВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала