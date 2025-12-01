https://ria.ru/20251201/ktk-2059031526.html
Chevron назвала нефтепроводную систему КТК важным экспортным маршрутом
Chevron отметила важность КТК для энергетической безопасности многих стран
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Американская нефтегазовая компания Chevron заявила РИА Новости на фоне атаки на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), что нефтепроводная система КТК является важным экспортным маршрутом, от которого зависит энергетическая безопасность многих стран.
"Каспийский трубопроводный консорциум является ключевым экспортным маршрутом, обеспечивающим поставки нефти, добываемой в Казахстане
, на международные рынки. Его бесперебойная работа имеет решающее значение не только для производителей, но и для множества стран, которые зависят от этой системы транспортировки в плане энергетической безопасности", - говорится в заявлении компании.
В субботу КТК сообщил, что один из трех выносных причалов получил значительные повреждения в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет. Ранее в понедельник консорциум сообщил РИА Новости, что в настоящее время осуществляет отгрузку нефти только с одного из трех выносных причальных устройств.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря
, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ
(через "Транснефть
"), Казахстан (через "Казмунайгаз
"), структуры Chevron
, "Лукойла
", ExxonMobil
, СП "Роснефти
" и Shell
.