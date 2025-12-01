Рейтинг@Mail.ru
Chevron назвала нефтепроводную систему КТК важным экспортным маршрутом - РИА Новости, 01.12.2025
19:52 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/ktk-2059031526.html
Chevron назвала нефтепроводную систему КТК важным экспортным маршрутом
Chevron назвала нефтепроводную систему КТК важным экспортным маршрутом - РИА Новости, 01.12.2025
Chevron назвала нефтепроводную систему КТК важным экспортным маршрутом
Американская нефтегазовая компания Chevron заявила РИА Новости на фоне атаки на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), что нефтепроводная... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T19:52:00+03:00
2025-12-01T19:52:00+03:00
экономика
казахстан
черное море
россия
chevron
транснефть
казмунайгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059005879_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1ff22212969427a02c6d7f0f830132b4.jpg
https://ria.ru/20251201/peskov-2058899383.html
https://ria.ru/20251130/zakharova-2058715750.html
казахстан
черное море
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059005879_1115:77:3640:1971_1920x0_80_0_0_d817a2c2f7a959e15e8a6e2c118204e1.jpg
1920
1920
true
экономика, казахстан, черное море, россия, chevron , транснефть, казмунайгаз
Экономика, Казахстан, Черное море, Россия, Chevron , Транснефть, Казмунайгаз
Chevron назвала нефтепроводную систему КТК важным экспортным маршрутом

Chevron отметила важность КТК для энергетической безопасности многих стран

© Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума
ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"
ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Американская нефтегазовая компания Chevron заявила РИА Новости на фоне атаки на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), что нефтепроводная система КТК является важным экспортным маршрутом, от которого зависит энергетическая безопасность многих стран.
"Каспийский трубопроводный консорциум является ключевым экспортным маршрутом, обеспечивающим поставки нефти, добываемой в Казахстане, на международные рынки. Его бесперебойная работа имеет решающее значение не только для производителей, но и для множества стран, которые зависят от этой системы транспортировки в плане энергетической безопасности", - говорится в заявлении компании.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Песков прокомментировал атаку Украины на инфраструктуру КТК
Вчера, 12:26
В субботу КТК сообщил, что один из трех выносных причалов получил значительные повреждения в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет. Ранее в понедельник консорциум сообщил РИА Новости, что в настоящее время осуществляет отгрузку нефти только с одного из трех выносных причальных устройств.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Россия проинформирует международные площадки о теракте на терминале КТК
30 ноября, 11:58
 
ЭкономикаКазахстанЧерное мореРоссияChevronТранснефтьКазмунайгаз
 
 
