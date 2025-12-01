Chevron назвала нефтепроводную систему КТК важным экспортным маршрутом

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Американская нефтегазовая компания Chevron заявила РИА Новости на фоне атаки на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), что нефтепроводная система КТК является важным экспортным маршрутом, от которого зависит энергетическая безопасность многих стран.

В субботу КТК сообщил, что один из трех выносных причалов получил значительные повреждения в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет. Ранее в понедельник консорциум сообщил РИА Новости, что в настоящее время осуществляет отгрузку нефти только с одного из трех выносных причальных устройств.