В Ленинградской области возбудили дело после обнаружения трех трупов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин и несовершеннолетней девочки в автомобиле в гараже на территории Выборгского района Ленобласти, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.