В Ленинградской области возбудили дело после обнаружения трех трупов
19:44 01.12.2025 (обновлено: 19:52 01.12.2025)
В Ленинградской области возбудили дело после обнаружения трех трупов
Возбуждено уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин и несовершеннолетней девочки в автомобиле в гараже на территории Выборгского района Ленобласти
В Ленинградской области возбудили дело после обнаружения трех трупов

В Ленобласти трупы двух мужчин и девочки обнаружили в гараже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин и несовершеннолетней девочки в автомобиле в гараже на территории Выборгского района Ленобласти, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Двадцать девятого ноября 2025 года в автомобиле в гараже в поселке Камышовка Приморского городского поселения Выборгского района Ленинградской области обнаружены тела двух мужчин и несовершеннолетней девочки. Еще одна несовершеннолетняя в тяжёлом состоянии с диагнозом токсическое действие двуокиси углерода госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
После получения информации на место выехала следственно-оперативная группа с руководителем следственного отдела, следователями, следователем-криминалистом, сотрудниками полиции, экспертом и МЧС.
Следственным отделом по Выборгу СУ СК России по Ленобласти возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
