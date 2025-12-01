https://ria.ru/20251201/kriminal-2059029883.html
В Ленинградской области возбудили дело после обнаружения трех трупов
Возбуждено уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин и несовершеннолетней девочки в автомобиле в гараже на территории Выборгского района Ленобласти,... РИА Новости, 01.12.2025
2025
В Ленобласти трупы двух мужчин и девочки обнаружили в гараже