В ОАЭ нашли останки убитых криптобизнесмена и его жены
15:40 01.12.2025 (обновлено: 16:00 01.12.2025)
В ОАЭ нашли останки убитых криптобизнесмена и его жены
Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены нашли в пустыне в ОАЭ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.12.2025
В ОАЭ нашли останки убитых криптобизнесмена и его жены

В ОАЭ останки убитых криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне

© Фото : соцсетиРоман Новак с женой Анной
Роман Новак с женой Анной - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : соцсети
Роман Новак с женой Анной. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены нашли в пустыне в ОАЭ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Останки тел Новака и его жены были обнаружены в пустыне", — сказал собеседник агентства.
По его словам, это произошло около двух недель назад.
Роман Новак и его супруга Анна постоянно проживали в Дубае. Мужчина занимался криптобизнесом, по данным нескольких Telegram-каналов, он мог быть замешан в мошеннических схемах. Второго октября личный водитель привез пару на стоянку у озера, где они пересели в другую машину и уехали на встречу с некими инвесторами в городе Хатта. После этого связь с ними пропала.
В начале ноября СК возбудил уголовное дело об убийстве. По версии следствия, у супругов вымогали криптовалюту, а после убили и закопали в пустыне. По этому делу в России арестовали несколько человек.
У семейной пары остались несовершеннолетние дети.
Роман Новак и его жена Анна - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги на семь миллионов рублей
8 ноября, 02:05
 
