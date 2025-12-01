https://ria.ru/20251201/kriminal-2058954156.html
В ОАЭ нашли останки убитых криптобизнесмена и его жены
В ОАЭ нашли останки убитых криптобизнесмена и его жены - РИА Новости, 01.12.2025
В ОАЭ нашли останки убитых криптобизнесмена и его жены
Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены нашли в пустыне в ОАЭ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:40:00+03:00
2025-12-01T15:40:00+03:00
2025-12-01T16:00:00+03:00
в мире
россия
санкт-петербург
оаэ
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053764530_0:235:1093:850_1920x0_80_0_0_8f59d4ec1a3fd7c6d3a2675875017ccb.jpg
https://ria.ru/20251108/dolgi-2053586936.html
россия
санкт-петербург
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053764530_0:201:1093:1021_1920x0_80_0_0_bfaa708c71e59f2e8d1802140d6b8f01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкт-петербург, оаэ, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Санкт-Петербург, ОАЭ, Следственный комитет России (СК РФ)
В ОАЭ нашли останки убитых криптобизнесмена и его жены
В ОАЭ останки убитых криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне