В Кремле прокомментировали атаки дронов ВСУ на критическую инфраструктуру - РИА Новости, 01.12.2025
12:35 01.12.2025
В Кремле прокомментировали атаки дронов ВСУ на критическую инфраструктуру
В Кремле прокомментировали атаки дронов ВСУ на критическую инфраструктуру
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил, что нападения... РИА Новости, 01.12.2025
россия, казахстан, черное море, дмитрий песков, транснефть, казмунайгаз, chevron
Россия, Казахстан, Черное море, Дмитрий Песков, Транснефть, Казмунайгаз, Chevron
В Кремле прокомментировали атаки дронов ВСУ на критическую инфраструктуру

Песков назвал атаки ВСУ на критическую инфраструктуру продолжающейся практикой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил, что нападения украинских дронов на объекты критической инфраструктуры - продолжающаяся практика, ведомства РФ занимаются обеспечением безопасности.
По данным консорциума, 29 ноября 2025 года в 04.06 мск в акватории морского терминала КТК произошло целенаправленное террористическое нападение с использованием безэкипажных катеров. В результате атаки значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2, и его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной. МИД Казахстана выразил протест в связи с этой атакой.
"Атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры - это практика, которая продолжается. Соответствующее наше ведомство занимается обеспечением безопасности, принимаются необходимые меры, но и случаются такие моменты, когда по тем или иным причинам объекты политической инфраструктуры наносятся ущерб", - сказал Песков журналистам, комментируя атаку на КТК.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По данным национального оператора республики по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл, объем перевалки нефти в систему КТК в 2024 году составил 4 миллиона 208 тысяч тонн, на 967 тысяч тонн больше, чем годом ранее.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Атака на танкеры показывает суть киевского режима, заявил Песков
