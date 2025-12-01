Компартия Китая исключила из своих рядов более 40 чиновников

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 40 чиновников различных рангов были исключены из рядов Коммунистической партии Китая за "серьезные нарушения дисциплины и закона" после четвертого пленума 20-го созыва, который прошел в Пекине с 20 по 23 октября, подсчитали РИА Новости.

Согласно данным центрального телевидения КНР (CCTV), в период с 23 октября по 1 декабря сообщалось о 43 случаях исключения чиновников из рядов партии. Среди лишившихся партбилетов шесть занимали руководящие посты в органах государственной власти и управления КНР. Большинство подозреваются во взяточничестве, в отношении них ведется следствие.

В понедельник CCTV сообщило о нескольких чиновниках, которых исключили из партии. Среди них заместитель главы и бывший член постоянного комитета ВСНП провинции Хэйлунцзян Сун Шушен, бывший секретарь партийной ячейки и руководитель народной прокуратуры нового района Пудун в Шанхае Цэн Гуодун, бывший член НПКС провинции Шаньдун и заместитель главы комитета по вопросам окружающей среды и человеческих ресурсов Ли Синцзюнь.

"В соответствии с "Положением о дисциплинарных мерах Коммунистической партии Китая", "Законом о надзоре Китайской Народной Республики", "Законом об административных дисциплинарных мерах в отношении государственных должностных лиц Китайской Народной Республики" и др., после изучения Постоянным комитетом провинциальной комиссии по дисциплинарной инспекции и утверждения провинциальным партийным комитетом было принято решение исключить Сун Шушена из партии",- говорится в сообщении CCTV.

В числе новых подозреваемых в различных правонарушениях также оказались бывший заместитель генерального директора китайской государственной угледобывающей компании Shanxi Coking Coal Group Ван Кэцзюнь, член парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуйминь и заместитель главы управления сельского хозяйства и сельских дел при министерстве финансов КНР У Цзисю. Остальные чиновников занимали различные ведомства провинциального уровня.

Ранее сообщалось, что расследования затронули замглавы управления лесного хозяйства Чан Личун, замглавы Комиссии по развитию и реформам Сю Сяньпин и заместитель главы государственного управления оборонной науки, техники и промышленности Чан Чжанцзян.

"Это свидетельство того, что китайский госаппарат переживает очень крупный период чисток, возможно, один из крупнейших за период правления Си Цзиньпина и вообще один из крупнейших с 1970-х годов",- заявил РИА Новости директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, комментируя масштабную антикоррупционную кампанию в рядах Коммунистической партии Китая.

Согласно Уголовному кодексу КНР, должностные лица могут быть приговорены к смертной казни в случае хищения или получении взятки свыше 210 тысяч долларов США. В остальных случаях предусмотрены наказания в виде тюремного заключения, конфискации имущества и штрафа.

В сентябре этого года суд в Китае приговорил бывшего заместителя председателя постоянного комитета собрания народных представителей города Циндао в восточной провинции Шаньдун Чжан Сицзюня к смертной казни за взяточничество на сумму 44 миллионов долларов США.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупционерами, которых в КНР часто называют "тиграми", усилилась с приходом Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года и председателя КНР в марте 2013 года. С этого времени в Китае действуют "восемь правил" подобающего для чиновников поведения, направленные на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе.