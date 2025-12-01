Рейтинг@Mail.ru
Компартия Китая исключила из своих рядов более 40 чиновников
17:41 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/kitay-2058998064.html
Компартия Китая исключила из своих рядов более 40 чиновников
Компартия Китая исключила из своих рядов более 40 чиновников - РИА Новости, 01.12.2025
Компартия Китая исключила из своих рядов более 40 чиновников
Более 40 чиновников различных рангов были исключены из рядов Коммунистической партии Китая за "серьезные нарушения дисциплины и закона" после четвертого пленума РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T17:41:00+03:00
2025-12-01T17:41:00+03:00
Компартия Китая исключила из своих рядов более 40 чиновников

Компартия Китая исключила из своих рядов более 40 чиновников после пленума ЦК

© AP Photo / Ng Han GuanДевушки на фоне плаката Коммунистической партии Китая
Девушки на фоне плаката Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Девушки на фоне плаката Коммунистической партии Китая . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 40 чиновников различных рангов были исключены из рядов Коммунистической партии Китая за "серьезные нарушения дисциплины и закона" после четвертого пленума 20-го созыва, который прошел в Пекине с 20 по 23 октября, подсчитали РИА Новости.
Согласно данным центрального телевидения КНР (CCTV), в период с 23 октября по 1 декабря сообщалось о 43 случаях исключения чиновников из рядов партии. Среди лишившихся партбилетов шесть занимали руководящие посты в органах государственной власти и управления КНР. Большинство подозреваются во взяточничестве, в отношении них ведется следствие.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ рассказали, какую "пощечину" получила Япония от России и Китая
26 ноября, 19:07
В понедельник CCTV сообщило о нескольких чиновниках, которых исключили из партии. Среди них заместитель главы и бывший член постоянного комитета ВСНП провинции Хэйлунцзян Сун Шушен, бывший секретарь партийной ячейки и руководитель народной прокуратуры нового района Пудун в Шанхае Цэн Гуодун, бывший член НПКС провинции Шаньдун и заместитель главы комитета по вопросам окружающей среды и человеческих ресурсов Ли Синцзюнь.
"В соответствии с "Положением о дисциплинарных мерах Коммунистической партии Китая", "Законом о надзоре Китайской Народной Республики", "Законом об административных дисциплинарных мерах в отношении государственных должностных лиц Китайской Народной Республики" и др., после изучения Постоянным комитетом провинциальной комиссии по дисциплинарной инспекции и утверждения провинциальным партийным комитетом было принято решение исключить Сун Шушена из партии",- говорится в сообщении CCTV.
В числе новых подозреваемых в различных правонарушениях также оказались бывший заместитель генерального директора китайской государственной угледобывающей компании Shanxi Coking Coal Group Ван Кэцзюнь, член парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуйминь и заместитель главы управления сельского хозяйства и сельских дел при министерстве финансов КНР У Цзисю. Остальные чиновников занимали различные ведомства провинциального уровня.
Рубль и Юань - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Россия и КНР на 95% перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Титов
24 ноября, 05:44
Ранее сообщалось, что расследования затронули замглавы управления лесного хозяйства Чан Личун, замглавы Комиссии по развитию и реформам Сю Сяньпин и заместитель главы государственного управления оборонной науки, техники и промышленности Чан Чжанцзян.
"Это свидетельство того, что китайский госаппарат переживает очень крупный период чисток, возможно, один из крупнейших за период правления Си Цзиньпина и вообще один из крупнейших с 1970-х годов",- заявил РИА Новости директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, комментируя масштабную антикоррупционную кампанию в рядах Коммунистической партии Китая.
Согласно Уголовному кодексу КНР, должностные лица могут быть приговорены к смертной казни в случае хищения или получении взятки свыше 210 тысяч долларов США. В остальных случаях предусмотрены наказания в виде тюремного заключения, конфискации имущества и штрафа.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Больше и прочнее". Трамп выбрал, как ответить Китаю
19 ноября, 08:00
В сентябре этого года суд в Китае приговорил бывшего заместителя председателя постоянного комитета собрания народных представителей города Циндао в восточной провинции Шаньдун Чжан Сицзюня к смертной казни за взяточничество на сумму 44 миллионов долларов США.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупционерами, которых в КНР часто называют "тиграми", усилилась с приходом Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года и председателя КНР в марте 2013 года. С этого времени в Китае действуют "восемь правил" подобающего для чиновников поведения, направленные на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе.
В 2022 году Си Цзиньпин заявил, что коррупция - это главная "злокачественная опухоль", которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту, а партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя принципу нулевой терпимости, который предусматривает назначение максимально возможных по закону ограничений и санкций даже за незначительные правонарушения или проступки для устранения нежелательного поведения.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия и Китай обсудили вопросы военного применения ИИ
21 ноября, 11:08
 
В миреКитайШаньдунСШАВасилий КашинСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителейКоммунистическая партия Китая
 
 
