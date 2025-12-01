Рейтинг@Mail.ru
Канадский нападающий покинул минское "Динамо"
Хоккей
 
20:25 01.12.2025 (обновлено: 00:05 02.12.2025)
Канадский нападающий покинул минское "Динамо"
Канадский нападающий покинул минское "Динамо"
Канадский нападающий Майкл Дэл Колл покинул минское "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Канадский нападающий покинул минское "Динамо"

Канадский нападающий Дэл Колл покинул минское "Динамо"

Майкл Дэл Колл
Майкл Дэл Колл
Майкл Дэл Колл. Архивное фото
Майкл Дэл Колл. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Канадский нападающий Майкл Дэл Колл покинул минское "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с канадцем, который был рассчитан на два года, расторгнут по обоюдному согласию сторон. Дэл Колл перешел в "Динамо" в августе, провел 7 матчей и забросил одну шайбу.
Дэл Коллу 29 лет. Он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Йорк Айлендерс", отыграл 112 матчей и набрал 21 (8+13) очко. В Европе он также играл в финском ТПС и немецком "Изерлон Рустерс".
Хоккеисты Сибири - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Американский защитник покинул "Сибирь"
