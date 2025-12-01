https://ria.ru/20251201/khokkey-2059035329.html
Канадский нападающий покинул минское "Динамо"
Канадский нападающий покинул минское "Динамо" - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Канадский нападающий покинул минское "Динамо"
Канадский нападающий Майкл Дэл Колл покинул минское "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-01T20:25:00+03:00
2025-12-01T20:25:00+03:00
2025-12-02T00:05:00+03:00
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036996576_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_b0bcc7b125ef24e12dd7806d68cfcfbb.jpg
/20251201/khokkeist-2059022745.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036996576_4:0:2671:2000_1920x0_80_0_0_3821a27c7986b86977543643b353585b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Канадский нападающий покинул минское "Динамо"
Канадский нападающий Дэл Колл покинул минское "Динамо"