Рейтинг@Mail.ru
Более 40 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
20:06 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/katki-2059033469.html
Более 40 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье
Более 40 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2025
Более 40 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будут работать 45 сезонных катков с искусственным льдом, включая пять новых: в... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T20:06:00+03:00
2025-12-01T20:06:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дмитров
воскресенск
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987325577_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_56ab4e204c947da1de2062f6b67913bf.jpg
московская область (подмосковье)
дмитров
воскресенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987325577_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_bad5c712f8f2d350620891926cb22337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), дмитров, воскресенск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Воскресенск, Андрей Воробьев
Более 40 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье

Воробьев: 45 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдых на катке
Отдых на катке - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Отдых на катке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будут работать 45 сезонных катков с искусственным льдом, включая пять новых: в Дмитрове, Воскресенске, Звездном городке, Власихе и Краснознаменске.
«
"Сегодня мы открываем зимний сезон. В Подмосковье будут работать 45 сезонных катков с искусственным льдом, включая пять новых: в Дмитрове, Воскресенске, Звездном городке, Власихе и Краснознаменске. Там, где лед будет натуральный, откроем позже, когда установится минусовая погода", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на минувших выходных уже заработали первые четыре катка: у кинотеатра "Искра" в Ленинском округе, на стадионе "Зоркий" в Красногорске, в деревне Сколково в Одинцовском округе и на территории спорткомплекса "Черноголовка". Еще 28 открыли в понедельник. Остальные 13 катков будут запущены до конца декабря.
"Все места для катания традиционно будут комфортными и безопасными: с прокатом инвентаря, теплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей, воздушными сушками для ботинок и музыкой для отличного настроения", - сообщил Воробьев.
Он уточнил, что забронировать сеанс можно на портале "Спорт Подмосковья" или через приложение "Добродел".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДмитровВоскресенскАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала