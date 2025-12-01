Более 40 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будут работать 45 сезонных катков с искусственным льдом, включая пять новых: в Дмитрове, Воскресенске, Звездном городке, Власихе и Краснознаменске.

« Воскресенске, Звездном городке, Власихе и "Сегодня мы открываем зимний сезон. В Подмосковье будут работать 45 сезонных катков с искусственным льдом, включая пять новых: в Дмитрове Краснознаменске . Там, где лед будет натуральный, откроем позже, когда установится минусовая погода", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на минувших выходных уже заработали первые четыре катка: у кинотеатра "Искра" в Ленинском округе, на стадионе "Зоркий" в Красногорске , в деревне Сколково в Одинцовском округе и на территории спорткомплекса "Черноголовка". Еще 28 открыли в понедельник. Остальные 13 катков будут запущены до конца декабря.

"Все места для катания традиционно будут комфортными и безопасными: с прокатом инвентаря, теплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей, воздушными сушками для ботинок и музыкой для отличного настроения", - сообщил Воробьев.