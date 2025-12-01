https://ria.ru/20251201/katki-2059033469.html
Более 40 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье
Более 40 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2025
Более 40 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будут работать 45 сезонных катков с искусственным льдом, включая пять новых: в... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T20:06:00+03:00
2025-12-01T20:06:00+03:00
2025-12-01T20:06:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дмитров
воскресенск
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987325577_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_56ab4e204c947da1de2062f6b67913bf.jpg
московская область (подмосковье)
дмитров
воскресенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987325577_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_bad5c712f8f2d350620891926cb22337.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дмитров, воскресенск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Воскресенск, Андрей Воробьев
Более 40 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье
Воробьев: 45 сезонных катков с искусственным льдом будут работать в Подмосковье
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будут работать 45 сезонных катков с искусственным льдом, включая пять новых: в Дмитрове, Воскресенске, Звездном городке, Власихе и Краснознаменске.
«
"Сегодня мы открываем зимний сезон. В Подмосковье
будут работать 45 сезонных катков с искусственным льдом, включая пять новых: в Дмитрове
, Воскресенске
, Звездном городке
, Власихе
и Краснознаменске
. Там, где лед будет натуральный, откроем позже, когда установится минусовая погода", - написал Воробьев
в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на минувших выходных уже заработали первые четыре катка: у кинотеатра "Искра" в Ленинском округе, на стадионе "Зоркий" в Красногорске
, в деревне Сколково
в Одинцовском округе и на территории спорткомплекса "Черноголовка". Еще 28 открыли в понедельник. Остальные 13 катков будут запущены до конца декабря.
"Все места для катания традиционно будут комфортными и безопасными: с прокатом инвентаря, теплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей, воздушными сушками для ботинок и музыкой для отличного настроения", - сообщил Воробьев.
Он уточнил, что забронировать сеанс можно на портале "Спорт Подмосковья" или через приложение "Добродел".