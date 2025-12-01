Григорий Гуров: у нас растет отзывчивая и милосердная молодежь

В начале декабря в Москве пройдут пятый юбилейный международный форум гражданского участия "Мы вместе" и церемония вручения одноименной премии. В интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров рассказал о новом поколении человечной молодежи, трансформации в молодежной политике, рекордах премии "Мы вместе", борьбе с угрозами экстремизма среди молодых людей и о влиянии молодежного слэнга на русский язык. Беседовала Дарья Шитькова

– Волонтерство в России в этом году столкнулось с рядом вызовов: например, добровольцы помогали очищать побережье Черноморья от нефтепродуктов. Кроме того, рекордные 51,8 тысячи заявок поступило в этом году на премию "Мы вместе". Как вы считаете, выросла ли вовлеченность молодежи в волонтерскую деятельность за год? Можем ли мы наблюдать тренд на то, что молодежь действительно готова отдавать всю себя ради помощи ближним, стране?

– У нас растет очень отзывчивое, милосердное и социально ответственное молодое поколение. Мы видим, как ребята по всей стране приходят на помощь, когда это необходимо: помогают военнослужащим СВО и их семьям, ликвидируют последствия ЧС, в том числе добровольцы помогали на Черноморском побережье. В этом году тысячи человек вступили в регистр доноров костного мозга, а сотни гуманитарных миссий в поддержку семей и военнослужащих были реализованы силами добровольцев по всей стране.

В этом году на премию "Мы вместе" мы получили рекордное количество заявок – 51 837 социально значимых инициатив, из них 4 126 – в международном направлении "We are together". По сравнению с первым годом проведения премии число заявок увеличилось в десять раз.

В этом году на премию "Мы вместе" более 18 тысяч заявок подали молодые люди от 18 до 35 лет – практически каждая вторая заявка пришла именно от этой возрастной группы. Это наглядно демонстрирует, что добровольчество становится нормой жизни для молодого поколения. Церемония награждения победителей премии пройдет на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе", который объединит около 20 тысяч участников из 89 регионов России и более 48 стран мира.

Форум пройдет по трем ключевым направлениям: единство, наследие и добро побеждает. Будет организовано около 80 мероприятий деловой, выставочной и культурной программы, в которых в том числе смогут принять участие семьи с детьми. Одна из ключевых тем форума "Мы вместе" в этом году – поддержка военнослужащих СВО и их семей, а также жителей приграничья. Специальная программа "Время героев" включает встречи с ветеранами СВО, обсуждение их роли в наставничестве молодого поколения, демонстрацию проектов реабилитации и социальной адаптации военнослужащих.

Форум уже начался в регионах. С 4 ноября и до 5 декабря по всей стране в рамках Всероссийской акции "Россия – семья семей. Мы вместе" проходит "Месяц добрых дел". Региональная программа включает донорские акции, создание муралов, марафоны помощи семьям участников СВО.

Особый день форума — 5 декабря, День добровольца в России. Мы подведем итоги "Месяца добрых дел", запустим Международный год волонтера, объявленный Генассамблеей ООН, а также поздравим добровольцев.

Мы видим, что растет интерес россиян к общественно-значимым проектам, представленным на платформе "Добро.рф", где зарегистрировано более 8,5 миллиона пользователей. Кроме того, на платформе зарегистрировано свыше 130 тысяч организаций — еще один показатель укрепляющейся инфраструктуры добровольчества.

Добровольчество становится системной практикой, которая объединяет поколения и позволяет решать задачи самого разного уровня: от локальных инициатив до вызовов времени.

Молодежная политика за последние годы проходит трансформацию. В первую очередь, это про обучение способностям: способность защищать Родину, способность помогать ближним, способность расти, становиться лучше и делать лучше свою страну. Поэтому все наши проекты и программы направлены на обучение молодых людей полезным навыкам, формированию культуры взаимопомощи и созидательного труда.

– Для многих подростков в школах и других учебных заведениях остается актуальной проблема буллинга и кибербуллинга. Что бы могла предложить Росмолодежь для предупреждения травли школьников или эффективной борьбы с ней? Почему кибербуллинг широко распространен в молодежной среде?

– Мы ведем системную работу и в сети Интернет по выявлению и блокировке нежелательного контента. У нас работает по этому направлению Центр изучения сетевого мониторинга молодежной среды. Также в прошлом году президент России Владимир Путин открыл в Ленинградской области молодежный центр "Безопасность и профилактика". Центр аккумулирует лучшие практики в сфере профилактической работы и безопасности в молодежной среде. Специалисты центра занимаются разработкой методических материалов для тех, кто работает с детьми и молодежью, организуют мероприятия и образовательные программы для детей и молодых и людей, а также проводят социологические исследования и формируют экспертное сообщество для противостояния угрозам экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Для нас важно создавать пространство непрерывной поддержки и помогать ребятам в поиске ответов на свои вопросы. В этом году мы запустили "Службу заботы Росмолодежи", чтобы каждый россиянин знал, что есть место, где ему ответят на любой вопрос, где он найдет защиту, поддержку и помощь. Служба заботы навигирует ребят в самых разных жизненных ситуациях. Вопросы можно отправить в текстовом сообщении или позвонив на горячую линию. Темы обращений самые разные. От организационных вопросов по предстоящим событиям и условиям участия в грантовых конкурсах до запроса на помощь в сложных жизненных ситуациях. За первые четыре месяца мы получили около 30 тысяч обращений, на каждое стараемся отвечать адресно и помогать.

– В список претендентов на звание "Слово года" в 2025 году вошли такие слова, как "пикми", "имба" и прочий молодежный сленг. Как вы считаете, могут ли эти слова закрепиться в русском языке?