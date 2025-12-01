Рейтинг@Mail.ru
13:49 01.12.2025 (обновлено: 01:02 02.12.2025)
В Госдуме допустили блокировку WhatsApp
Депутат Горелкин не исключил блокировку WhatsApp в России

Депутат Горелкин не исключил блокировку WhatsApp в России

Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин не исключил, что мессенджер WhatsApp в России будет заблокирован.
В пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской на территории РФ) будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.
Дуров запустил новую децентрализованную сеть
Дуров запустил новую децентрализованную сеть
30 ноября, 22:01
"Публично компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора. Впрочем, когда полная блокировка WhatsApp случится, думаю, будет выпущен какой-то душеспасительный пресс-релиз в духе "мы не понимаем, что власти России от нас хотят" – исключительно, чтобы оправдаться перед пользователями из других стран", - написал Горелкин в своем канале в Max.
При этом он отметил, что многие государства, развивающие собственные национальные мессенджеры, прекрасно поймут, в чем настоящая причина ухода WhatsApp с российского рынка.
Горелкин не исключил, что другие страны последуют примеру России, не дожидаясь новых скандалов с утечками.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Депутат ГД назвала туристическую дипломатию эффективной
Депутат ГД назвала туристическую дипломатию эффективной
Вчера, 12:52
 
