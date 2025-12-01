ГД может 2 декабря рассмотреть проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению предлагает 2 декабря рассмотреть в первом чтении законопроект о продлении до 2029 года и расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах, сообщила глава комитета Ирина Белых.