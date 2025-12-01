Рейтинг@Mail.ru
ГД может 2 декабря рассмотреть проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ - РИА Новости, 01.12.2025
13:46 01.12.2025
ГД может 2 декабря рассмотреть проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ
ГД может 2 декабря рассмотреть проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ - РИА Новости, 01.12.2025
ГД может 2 декабря рассмотреть проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ
Комитет Госдумы по просвещению предлагает 2 декабря рассмотреть в первом чтении законопроект о продлении до 2029 года и расширении эксперимента по сдаче ОГЭ... РИА Новости, 01.12.2025
общество, россия, тюменская область, москва, ирина белых, госдума рф
Общество, Россия, Тюменская область, Москва, Ирина Белых, Госдума РФ
ГД может 2 декабря рассмотреть проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ

ГД может завтра рассмотреть продление эксперимента по сдаче ОГЭ по 2 предметам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению предлагает 2 декабря рассмотреть в первом чтении законопроект о продлении до 2029 года и расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах, сообщила глава комитета Ирина Белых.
"Мы будем предлагать рассматривать первое чтение этого законопроекта завтра, 2 декабря", - сказала депутат на заседании комитета.
Школьники в классе перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Рособрнадзор назвал сроки основного периода ОГЭ-2026
16 октября, 17:53
Проектом предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.
Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Госсовете предложили ввести ОГЭ по физкультуре
1 октября, 19:36
 
ОбществоРоссияТюменская областьМоскваИрина БелыхГосдума РФ
 
 
