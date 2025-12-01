Рейтинг@Mail.ru
Ветеран ВОВ поделился формулой воспитания патриотизма
12:18 01.12.2025 (обновлено: 12:59 01.12.2025)
Ветеран ВОВ поделился формулой воспитания патриотизма
Ветеран ВОВ поделился формулой воспитания патриотизма - РИА Новости, 01.12.2025
Ветеран ВОВ поделился формулой воспитания патриотизма
Историческое просвещение должно быть правдивым и начинаться с самого рождения, заявил самый старший победитель премии "Голос истории", ветеран Великой... РИА Новости, 01.12.2025
общество
россия
тунис (страна)
белоруссия
александр невский
дмитрий донской
георгий жуков
российское историческое общество
россия
тунис (страна)
белоруссия
общество, россия, тунис (страна), белоруссия, александр невский, дмитрий донской, георгий жуков, российское историческое общество, российское военно-историческое общество (рвио), роспатриотцентр, социальный навигатор, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, Тунис (страна), Белоруссия, Александр Невский, Дмитрий Донской, Георгий Жуков, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество (РВИО), Роспатриотцентр, Социальный навигатор, Великая Отечественная война (1941-1945)

Ветеран ВОВ поделился формулой воспитания патриотизма

Победитель премии "Голос истории", ветеран Великой Отечественной Войны, труженик тыла, капитан 2-го ранга, доктор философских наук Константин Николаевич Панферов
Победитель премии Голос истории, ветеран Великой Отечественной Войны, труженик тыла, капитан 2-го ранга, доктор философских наук Константин Николаевич Панферов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : пресс-служба премии "Голос истории"
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Историческое просвещение должно быть правдивым и начинаться с самого рождения, заявил самый старший победитель премии "Голос истории", ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, капитан 2-го ранга, доктор философских наук Константин Николаевич Панферов.
Ему было присуждено первое место в специальной номинации — "За вклад в историческое просвещение молодежи".
"Историческое просвещение должно быть правдивым и начинать его нужно с самого рождения. Моей правнучке скоро четыре года, а мне — 94. Так мы с ней одну песню поем — "Матушка-земля". Эту любовь она должна пронести через всю жизнь", — подчеркнул он и призвал воспитывать любовь к Родине на лучших примерах служения стране. Образцом для молодежи, по его мнению, должны стать Александр Невский, Дмитрий Донской, Георгий Жуков, а также участники специальной военной операции.
© Фото : пресс-служба премии "Голос истории"Победитель премии "Голос истории", ветеран Великой Отечественной Войны, труженик тыла, капитан 2-го ранга, доктор философских наук Константин Николаевич Панферов
Победитель премии Голос истории, ветеран Великой Отечественной Войны, труженик тыла, капитан 2-го ранга, доктор философских наук Константин Николаевич Панферов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : пресс-служба премии "Голос истории"
Победитель премии "Голос истории", ветеран Великой Отечественной Войны, труженик тыла, капитан 2-го ранга, доктор философских наук Константин Николаевич Панферов
"Мы за ту историю, которую нельзя переписывать. Из истории надо брать не то, сколько платьев было у Екатерины II или Елизаветы Петровны, и гордиться этим. Нам нужно брать все лучшее, что пользу приносит для нашего молодого человека", — заключил Панферов.
Премия "Голос истории", организованная АНО "Герои Отечества", — первый в России проект, объединяющий лучшие практики изучения, сохранения и популяризации исторического наследия среди детей и молодежи. В дебютном сезоне на участие было подано 1 775 заявок из 84 регионов России, а также из Туниса, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Турции.
Организатор премии – АНО "Герои Отечества" при грантовой поддержке "Движения Первых". Партнерами премии выступают министерство просвещения Российской Федерации, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Роспатриотцентр, "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня", федеральные музеи.
 
