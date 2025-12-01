Ветеран ВОВ поделился формулой воспитания патриотизма

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Историческое просвещение должно быть правдивым и начинаться с самого рождения, заявил самый старший победитель премии "Голос истории", ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, капитан 2-го ранга, доктор философских наук Константин Николаевич Панферов.

Ему было присуждено первое место в специальной номинации — "За вклад в историческое просвещение молодежи".

"Историческое просвещение должно быть правдивым и начинать его нужно с самого рождения. Моей правнучке скоро четыре года, а мне — 94. Так мы с ней одну песню поем — "Матушка-земля". Эту любовь она должна пронести через всю жизнь", — подчеркнул он и призвал воспитывать любовь к Родине на лучших примерах служения стране. Образцом для молодежи, по его мнению, должны стать Александр Невский, Дмитрий Донской, Георгий Жуков, а также участники специальной военной операции.

© Фото : пресс-служба премии "Голос истории" Победитель премии "Голос истории", ветеран Великой Отечественной Войны, труженик тыла, капитан 2-го ранга, доктор философских наук Константин Николаевич Панферов

"Мы за ту историю, которую нельзя переписывать. Из истории надо брать не то, сколько платьев было у Екатерины II или Елизаветы Петровны, и гордиться этим. Нам нужно брать все лучшее, что пользу приносит для нашего молодого человека", — заключил Панферов.

Премия "Голос истории", организованная АНО "Герои Отечества", — первый в России проект, объединяющий лучшие практики изучения, сохранения и популяризации исторического наследия среди детей и молодежи. В дебютном сезоне на участие было подано 1 775 заявок из 84 регионов России, а также из Туниса, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Турции.