Действия Европы продиктованы психологией слабости, считает эксперт

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Решения Европы в последнее время продиктованы психологией слабости, регион утрачивает уверенность в себе, впадает в фатализм и играет все меньшую роль в разрешении кризисов, считает директор аналитического центра Институт исследований в области безопасности Европейского союза (EUISS) Стивен Эвертс.

"Если взглянуть на решения Европы в последние месяцы, любой заметит психологию слабости... Европа утрачивает уверенность, впадает в фатализм и оправдывает свою пассивность утешительной мыслью о том, что у нее фактически нет выбора, поскольку ее карты слабы", - говорится в статье Эвертса для газеты Politico

По его мнению, сейчас Европа - это трусливый континент, не способный предпринимать решительные действия даже ради своих главных интересов и при наличии альтернативных вариантов. Так, европейские лидеры буднично говорят, что конфликт на Украине носит для них экзистенциальный характер, но при этом вклад ЕС в мирные переговоры минимален. Более того, как отмечает издание, военная помощь блока Киеву в последние месяцы снизилась.

"В каждом новом кризисе роль Европы не просто небольшая, она продолжает уменьшаться", - говорится в статье.

Как пишет Эвертс, Европа словно потерянная. ЕС "заваливает" экзамен, который сам же себе и назначил, - договориться о том, каким образом будет оказываться помощь Украине, будь то через использование российских замороженных активов или альтернативные способы.

Кроме того, согласно статье, психология слабости также проявляется и в экономической сфере, в частности, в торговом соглашении между ЕС и США . По мнению автора, это классический пример того, как "немощность" выдают за прагматизм.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.