Евросоюз готовит новые санкции против Белоруссии
Евросоюз готовит новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2025
Евросоюз готовит новые санкции против Белоруссии
Евросоюз готовит новые санкции против Белоруссии под предлогом проникновения метеозондов в воздушное пространство Литвы, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии... РИА Новости, 01.12.2025
Евросоюз готовит новые санкции против Белоруссии
ЕС готовит меры против Минска из-за метеозондов в воздушном пространстве Литвы