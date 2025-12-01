Рейтинг@Mail.ru
Несколько стран ЕС выступают против долга для Украины, заявила Каллас - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/es-2059021406.html
Несколько стран ЕС выступают против долга для Украины, заявила Каллас
Несколько стран ЕС выступают против долга для Украины, заявила Каллас - РИА Новости, 01.12.2025
Несколько стран ЕС выступают против долга для Украины, заявила Каллас
Ряд государств ЕС выступают против совместного привлечения капитала или совместного долга для Украины как альтернативы использованию активов РФ, заявила глава... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:54:00+03:00
2025-12-01T18:54:00+03:00
в мире
украина
россия
брюссель
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg
https://ria.ru/20251028/evropa-2051146419.html
https://ria.ru/20251201/ek-2058950525.html
украина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cac995bb7d7ceb4b28b613a1e14eed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, брюссель, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Несколько стран ЕС выступают против долга для Украины, заявила Каллас

Каллас: ряд стран ЕС выступает против совместного долга для Киева

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Ряд государств ЕС выступают против совместного привлечения капитала или совместного долга для Украины как альтернативы использованию активов РФ, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи глав МО стран ЕС в Брюсселе.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила 17 ноября письмо главам государств ЕС с тремя предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах на не менее чем 45 миллиардов евро в год или использовать активы РФ на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Европе долго придется содержать Украину, заявил Песков
28 октября, 12:41
"Мы должны понимать, что Бельгия действительно находится под серьёзным давлением - это совершенно очевидно. Был представлен документ с вариантами, но если посмотреть на эти варианты, то "репарационный кредит" является наиболее жизнеспособным решением, потому что двусторонние взносы не покрывают потребности. Как уже говорилось в предыдущем вопросе, не все государства-члены несут одинаковую нагрузку. Для некоторых стран выпуск общего долга или совместное привлечение капитала также исключено", - сказала она.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В ЕК рассказали, когда будет представлено предложение по российским активам
Вчера, 15:30
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала