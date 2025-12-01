Несколько стран ЕС выступают против долга для Украины, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Ряд государств ЕС выступают против совместного привлечения капитала или совместного долга для Украины как альтернативы использованию активов РФ, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи глав МО стран ЕС в Брюсселе.