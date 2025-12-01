Несколько стран ЕС выступают против долга для Украины, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Ряд государств ЕС выступают против совместного привлечения капитала или совместного долга для Украины как альтернативы использованию активов РФ, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи глав МО стран ЕС в Брюсселе.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила 17 ноября письмо главам государств ЕС с тремя предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах на не менее чем 45 миллиардов евро в год или использовать активы РФ на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине.
Европе долго придется содержать Украину, заявил Песков
28 октября, 12:41
"Мы должны понимать, что Бельгия действительно находится под серьёзным давлением - это совершенно очевидно. Был представлен документ с вариантами, но если посмотреть на эти варианты, то "репарационный кредит" является наиболее жизнеспособным решением, потому что двусторонние взносы не покрывают потребности. Как уже говорилось в предыдущем вопросе, не все государства-члены несут одинаковую нагрузку. Для некоторых стран выпуск общего долга или совместное привлечение капитала также исключено", - сказала она.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.