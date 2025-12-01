Несколько миллиардов евро из программы перевооружения ЕС направят Украине

БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Несколько миллиардов евро из программы перевооружения ЕС SAFE будут направлены 15 государствами Евросоюза в качестве помощи Украине, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье.
"Пятнадцать национальных планов (из 19 - ред.) включают поддержку Украины… Я не могу назвать точную сумму, но речь определённо идёт о миллиардах, а не о миллионах", - сказал он.
В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.